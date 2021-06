Fondos Guanajuato otorgará prórrogas individuales: Diego Sinhue

Guanajuato.- El gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que habrá prorrogas individuales en Fondos Guanajuato, para los empresarios que solicitaron créditos por la pandemia.

Lo anterior comentó debido a que varias cámaras empresariales están solicitando un tercer periodo de ampliación del plazo de seis meses, para pagar los préstamos otorgados por el gobierno estatal a través de Fondos Guanajuato en mayo y junio del 2020, mismos que ayudaron a la reactivación económica de 15 mil 800 empresas.

El gobernador agregó que no se re realizará una nueva prórroga generalizada, pues en junio del 2020 se otorgó la primera, la segunda se presentó en diciembre del mismo año y concluye este 30 de junio.

Reconoció que en el estado las asociaciones de Hoteleros y Restauranteros, quienes fueron del sector más golpeado por la pandemia están solicitando dicho beneficio, sin embargo, enfatizó que el siguiente proceso será de manera individual con cada empresario y su crédito.

"Se va a analizar, se le ha dicho a varias cámaras que se va a analizar caso por caso, lo que no podemos es hacer una prórroga generalizada porque efectivamente no a todas las industrias les ha ido igual, algunas la han pasado peor".

"Lo que les pido es que se acerquen de manera individual con Fondos Guanajuato para valorar, sí va haber prórrogas, pero no colectivas, es decir, no será un anuncio de que todos los que están en crédito se van a prorrogar, sólo serán para los negocios que de verdad tengan necesidad de una prórroga y que justifiquen porque la necesitan, sabemos que existen algunos casos donde el negocio no ha arrancado u otros problemas, a ellos se les va a otorgar, pero no va a ser generalizada, les pediría que se acerquen a fondos Guanajuato para ver sus casos", reiteró el mandatario.

En diciembre el gobierno del estado otorgó la ampliación del plazo para pagar los créditos otorgados en Fondos Guanajuato con la finalidad de evitar una cartera morosa y mantener el cumplimiento de los pagos en tiempo y forma

El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) cuenta con un padrón de 15 mil 800 empresas que solicitaron créditos, los cuales deberán iniciar a pagar a partir del primero de julio .

Los préstamos que otorgó el gobierno del estado fueron a través de los programas Adelante con tu Negocio, Adapta tu Negocio, Conserva el Empleo, Mi Negocio Sigue y Mi Nómina Sigue, implementados por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado (SDES), y que fueron canalizados a través de Fondos Guanajuato.

Además, se mantuvo el beneficio de reembolso a tasa por pago puntual y se ampliaron los sectores con acceso a créditos comerciales, gracias al fortalecimiento del financiamiento a través de Nafin (Nacional Financiera) y FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura).

