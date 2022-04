Fisicoculturistas denuncian a Mr. México por pelea en el bulevar Hidalgo

León -. Del ring callejero a la denuncia penal. Este lunes los fisicoculturistas Víctor Rea y Gerardo "Beyby" Martínez anunciaron la denuncia penal que hicieron ante la Fiscalía de Guanajuato al Mr. México Fidel Flores por lesiones segundas, luego de la pelea del domingo 17 de abril afuera del gimnasio SCULPO en el bulevar Hidalgo, en la colonia Las Águilas.

Fisicoculturista Víctor Rea, abogado Jonathan Aguilar y fisicoculturista Gerardo Martínez en rueda de prensa sobre denuncia por pelea afuera del SCULPO (Foto: La Silla Rota)

La denuncia penal va en contra del Mr. México Fidel Flores y el gimnasio SCULPO bajo el número de carpeta 44057-2022.

En una rueda de prensa, explicaron que el pleito "estaba planeado" por Fidel Flores, pues desde octubre del 2021 hubo altercados que comenzaron con la agresión de alumnas del Mr. México a la esposa del entrenador Víctor Rea.

Lo que comenzó con palabras terminó en golpes el pasado domingo y los vídeos del pleito compartidos por La Silla Rota le dieron la vuelta a las redes sociales.

Gerardo "Beyby" Martínez asegura que por una mirada habría empezado el pleito dentro del gimnasio, denuncia que Fidel Flores y sus alumnos cargaban palos, navajas y picahielos "por si se hacía muy grande el problema".

Abogado Alex Ayala, entrenador Víctor Rea y su representante Jonathan Aguilar (Foto: La Silla Rota)

"Ya habíamos tenido un tope como un mes antes en el baño del gimnasio, pero todo normal, nos volteamos, ellos se voltearon, cada quien en su rollo (...) ese domingo bajo yo del cardio a hacer mis actividades, llega Fidel Flores y empieza a agredirme que yo me siento muy alzado, que que le veía, pero cuando entró al gimnasio yo lo vi a la cara y se regresó diciéndome que me iba dar en la madre...".

"Yo le contesté las agresiones y empezamos a alegar, ahí empezó el pleito (...) yo no me dejé y para no dañar al gimnasio lo saqué y le dije que el problema lo agarráramos ahí afuera".

Según Gerardo, Fidel habría planeado la pelea dentro del gym para no dejar evidencia pública.

El abogado Jonathan Aguilar, represente de los fisicoculturistas, calificó como grave el comportamiento del Mr. México, pues atacó al entrenador Víctor Rea, quien a pesar de tener una complexión física similar tiene la desventaja de tener una lesión en la rodilla, y que en sus palabras, en los vídeos difundidos se ve como le pega en esta parte del cuerpo para debilitarlo.

Reconoció que si Fidel Flores hubiera peleado con otro hombre de peso inferior lo hubiera matado. Criticaron su actuar con violencia a pesar de ser una imagen pública y respetable.

"Es una persona que tiene una ventaja técnica sobre prácticamente cualquier persona con la que pelee, porque puede obtener un resultado mucho más grave".

LA TRAYECTORIA DE MR. MÉXICO, QUIEN NO HA DADO POSTURA

Fidel Flores, hasta ahora no ha dado una postura oficial sobre este hecho en ninguno de sus perfiles de redes sociales, tampoco ha convocado a una rueda de prensa para aclarar o desmentir las acusaciones.

El Mr. México (2017-2019) es originario de Guadalajara, pero reside de León, Fidel es Máster Internacional en nutrición, deporte y actividad física, médico en un Consultorio de Nutrición y Control de Peso, además de Médico Cirujano y Partero por la Universidad de Guadalajara .

Al popular entrenador lo siguen casi 30 mil personas en Instagram y 1,907 en Facebook. Constantemente comparte el resultado de los jóvenes y adolescentes a los que entrena, también los trofeos que ha ganado como fisicoculturista. En el 2021, recibió un reconocimiento más.

