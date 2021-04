Firman pacto de civilidad candidatos por la alcaldía de León; solo faltó Morena

En base al uso correcto, equitativo y equilibrado de los recursos se busca informar al ciudadano sobre las propuestas de cada uno de los candidatos, debemos incitar al voto informado y no usar el mercantilismo, ni la publicidad desmedida para confundir a los ciudadanos, recordemos que la democracia no es, no puede, ni debe ser usada como un producto que pueda ser comercializado. No debemos distorsionar la realidad con demagogia. Incitemos al voto razonado e informado, a la libertad de elección por parte de los ciudadanos en base a la cercanía con el candidato y las propuestas.