Fiebre de Reyes Magos en León, así las calles en Semáforo Rojo

La fiebre de Reyes Magos ya se siente a unas horas del 6 de enero. "Hay mucha motivación", dice Jessica, vendedora ambulante de la zona centro. Y es que las compras de última hora han provocado largas filas para surtir los juguetes de los niños.

Afuera de la tienda Del Sol el escenario es sorprendente, cientos de personas caminan de un lado a otro buscando los mejores regalos. La Noche de Reyes será atípica, sucederá en medio de la pandemia por el COVID-19. León suma 28 mil 719 casos confirmados, además de 2 mil 52 defunciones.

Una de las medidas que han aplicado las tiendas es restringir el acceso a los niños, así que la aglomeración de personas aumenta aún más, por las personas que se quedan afuera esperando a los Reyes.

Aunque hay mucha movilidad, a los comerciantes no les ha ido muy bien. Una vendedora de globos cuenta que ha tenido pocas ventas, al preguntarle que si tiene que ver la concientización de las personas para no contaminar el medioambiente dice que ella no obliga a nadie a comprar.

"Está mal la venta, yo creo porque muchos no tienen trabajo. Desde el sábado me vine (a vender) está medio solo, ayer hubo más gente", dice María Eugenia, de 62 años.

Te puede interesar Baby Yoda: el nuevo protagonista de las roscas de Reyes

Belén Ramírez, de 38 años, es otra comerciante que tiende sus juguetes sobre el piso, en la calle 5 de mayo. Dice que este martes "hay un poquito más de venta" porque es la Noche de Reyes, y las últimas horas son las "más fuertes". Terminará de trabajar a las 9 de la noche y espera recuperar sus ganancias.

MUCHOS NO USAN EL CUBREBOCAS DE FORMA CORRECTA

Así lo dijo Patricia Rangel, de 30 años, una cadete de la Academia Metropolitana de León que vigila el cruce de las calles Pedro Moreno y 5 de Mayo. "Si te fijas muchos sí lo tienen, pero no lo usan bien, lo traen abajo, ya hasta que uno les dice toman conciencia", cuenta en medio del tráfico.

El operativo Guadalupe-Reyes termina este 7 de enero, la cadete dice que sus compañeros de la Policía Municipal están desplegados en centros comerciales y tianguis.

Al cuestionarle si este 5 de enero hubo detenidos por no portar el cubrebocas dijo que "todavía no", pues su objetivo es que las personas usen la mascarilla por su propia voluntad.

SÍ HABRÁ TIANGUIS EN LA AQUILES SERDÁN

A pesar de la pandemia, la Secretaría de Seguridad Pública ya anunció que el tianguis de Día de Reyes en la calle Aquiles Serdán sí se realizará. La única condición es que los clientes cumplan con las medidas sanitarias.