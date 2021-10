'Fideo y los del Mondo': inspirados por Guanajuato

“Visitamos Xichú, Dolores Hidalgo, Guanajuato, León, San Miguel de Allende, Tierra Blanca y San José Iturbide, me quedo con la calidez de la gente, ha sido un buen contacto con la gente de los pueblos, son pueblos coloridos que me dan mucha alegría, que me dan ganas de quedarme a vivir”.