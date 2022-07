Fichaje de Ormeño con Chivas causa polémica; lo contratan como mexicano, aclaran

León.- Santiago Ormeño es ya el nuevo jugador de Chivas y tendrá la tarea de ser el goleador en el equipo tapatío tras la ausencia de José Juan Macías, quien debido a una lesión en la rodilla no podra jugar durante todo el torneo de Apertura 2022, tarea algo difícil, ya que en su paso por el conjunto Esmeralda, desde su llegada a mediados del 2021, también traía consigo la esperanza de que fuera el goleador y tan sólo consiguió tres goles.

"Estoy muy feliz, me voy a partir el alma por este escudo y le pido a todos los chivahermanos que me den la confianza y les prometo que no los voy a decepcionar", prometió Ormeño al hacerse oficial su contratación con el chiverío. Con este paso dado, también de manera oficial el delantero dejó oficialmente de ser parte del Club León.

Sin embargo, su doble nacionalidad peruano-mexicana abrió controversias entre los aficionados de Chivas, situación que aclaró uno de los abogados de Club Guadalajara.

Y es que el ahora ex delantero del León nació en la Ciudad de México, el 4 de febrero de 1994, pero tiene ascendencia peruana. Su abuelo es Walter Ormeño, uno de los jugadores incas más importantes de la historia del fútbol y el único entrenador que estuvo al mando de los Cuatro Grandes de la Liga MX.

El Club Chivas tiene como requisito el contratar a jugadores mexicanos de nacimiento, por lo que el director jurídico del club, Arturo Gálvez dio a conocer las razones por las que la llegada de Ormeño no rompen la tradición de jugar sólo con mexicanos en el equipo, ya que estuvo apegado a la definición de nacionalidad mexicana que otorga la Constitución por haber nacido en México.

Así lo señaló en un video subido a redes sociales en donde enfatizó: "El requisito es que sea mexicano por nacimiento, no mencionan o son totalmente omisos si un jugador ha participado con otra selección o no. Esos estatutos los aprobaron los asociados del club antes de que se realizará la compra de las acciones".

Y es que el ser peruano-mexicano no era motivo de polémica, sino surgió porque Santiago Ormeño estuvo esperando un llamado de la Selección Mexicana y nunca llegó porque no fue del gusto de Gerardo Martino, por lo que Ricardo Gareca lo convocó a la Selección de Perú, con la que ya jugó partidos de la Copa América de Brasil 2021 y de las Eliminatorias de la Conmebol

para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Se espera que con la aclaración ofrecida se termine la división de opiniones de los aficionados, pues hay que señalar que en redes sociales si bien hay muchos que no vieron con buenos ojos la llegada de Ormeño, en su mayoría son mensajes de bienvenida.

Y ya todo aclarado, Ormeño entró de manera oficial con el Rebajo Sagrado y salió también de manera oficial del Club León.

