"Fernandita, mi ángel de bondad": el periodista Fernando Meraz despide a su hija

La pérdida de Laura Fernanda Meraz fue repentina y dolorosa. León perdió este sábado a una mujer talentosa, que en 20 años de carrera impulsó el arte desde el teatro, la dirección, el cine, la actuación, y la escritura. "Fernandita, mi ángel de bondad", le escribió su padre Fernando Meraz, periodista mexicano, que vive en Cancún y es corresponsal de Milenio.

Originaria de Ciudad de México, pero plantada en el León, Guanajuato, Fernanda pedía "arte y paz al mundo". Su amor por los escenarios la llevaron a ser multifacética, cada caracterización para ella significaba una alegría singular. Sus redes sociales estaban llenas de fotos artísticas y de proyectos que trabajaba a mitad de año.

Su última presentación fue en una obra de títeres en Guanajuato capital y en Purísima del Rincón, durante el Festival de Marionetas que se hizo del 20 al 23 de mayo. Fernanda era directora de Cuentos Revivos Actuación y Dirección, también trabajó en el GIFF. Estudió en la Universidad Anáhuac.

"Te has ido pronto de mi vida, que no puedo resignarme. Siempre me acuerdo de ti, en cualquier momento, día, noche, siempre miro al cielo, las estrellas y me pregunto si me verás aún. Y si me extrañas tanto como yo lo hago", dice la imagen que compartió el padre de Fernanda.

"Es una perdida muy grande. Está tremendo el asunto, tan repentino", confiesa Miranda Giles, titiritera de León, y amiga de Fernanda.

Un derrame cerebral le quitó la vida a la creadora escénica, según medios locales. Se desconoce si ya tenía algún padecimiento, aunque dos días antes de su muerte su esposo pidió oraciones por su salud.

Víctor Hugo Mondelo, actor e impulsor del teatro le dedicó unas palabras "destrozado". El recuerdo en los escenarios y en las tertulias teatrales es la memoria de su "amor de muégano".

"Te soñaré con tus consejos y poesía, extrañaré el sabor de tu boca y tus guisos únicos y picantes como tu sonrisa. La dedicación, amor, dulzura, sacrificio y esfuerzo por tus hijas, por Laura Valentina Modelo Meraz quién siempre te amará sobre todo el universo. Tus desvelos guerreros por la salud de tu padre Fernando Meraz Mejorado tus diálogos y meditaciones con Laura Madrid. Nuestros reventones, aventuras y sesiones de fotos con Laura M Meraz la gran experiencia de trabajar con Tiliches del Baúl y tu complicidad creativa y talentosa con Cuentos Revivos. Estoy destrozado sin ti, perdóname por no apreciar quizá más el tesoro invaluable de tu legado de tu huella profunda en mi corazón. Laura Fernanda Meraz el amor de mi vida", escribe su esposo Hugo.

Te puede interesar "Se nos cayó la agenda, pero la pandemia nos obligó a transformarnos"

Solidaria y generosa con cualquier persona, así es el recuerdo de Meraz, la actriz fue velada este lunes a las 12 del mediodía.

Fernanda estaba rodeada de artistas. Su madre Laura Madrid y su padre adoptivo Oscar Garduño eran impulsores del teatro. Su padre biológico Fernando Meraz es un reconocido periodista que llegó a cubrir batallas en Irak, así como la primera Guerra del Golfo, iniciada por Saddam Hussein, en 1980. Su hermana Laura Meraz es fotógrafa, vive en Brooklyn. Mientras que su hija Valentina Mondelo Meraz tiene gusto por el rock y debutó como vocalista de la banda Rock del Oviedo y Cultura Sor Juana, apenas en mayo.

La mujer que creció envuelta en arte hoy parte dejando un legado en los escenarios: "Con profundo dolor hoy decimos adiós a una destacada y querida actriz, escritora y creadora escénica, Laura Fernanda Meraz", despidió el Instituto Cultural de León.