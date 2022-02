Feria podría extenderse 4 días; gritones y juegos mecánicos los beneficiados

León.- El presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz, declaró que el organismo solicitó al Municipio la extensión de cuatro días más de remates, con la finalidad de apoyar a los gritones, juegos mecánicos y algunas calzadas para estar hasta el domingo 13 de febrero.

"Si la Feria se extiende es porque tenemos que recordar que históricamente existe un día de remate, es la extensión de la que se habla, pero existen comerciantes que piden que en lugar de uno sean dos, y hay quienes quieren tres o cuatro días de remate, no hay nada definido, la Feria no podemos, no es autónomo, es el Distrito León MX".

"Esto abarca Explora, Poliforum, Forum Cultural y el Patronato de la Feria, cuando hablamos de extender es muy diferente a que soliciten y tengan ganas, y otra diferente es que las cosas se puedan hacer, en primer lugar Poliforum ya necesita su espacio porque ya tiene eventos, yo no puedo decir que se extiendan cuatro días, en Explora se tiene la inauguración de La Libélula, ellos también deciden si se puede regalar uno o dos días de remate".

"Yo lo único que puedo decir que históricamente los gritones y algunos comerciantes se quedan, hay un día de remate, eso es lo que es seguro, todo lo demás son especulaciones, hay gente que habla de remates hasta el domingo, todo es especulación, fue una plática que se realizó porque unos comerciantes se acercaron a solicitar el día del remate, otro comerciante pidió que fueran dos días, y otros pidieron que se extendiera hasta el fin de semana, muchos lo dieron por hecho, pero no hay nada hasta este momento".

Sobre el documento enviado a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, dijo que fue enviado por el Patronato para las áreas pertinentes, con la finalidad de que se analizaran los espacios.

"Se envió a las áreas pertinentes y lo pasamos también a la Alcaldesa, para conocer la postura del Municipio y conocer las áreas de Poliforum y Explora, primero veremos la viabilidad de tener la seguridad para una extensión, las condiciones que se requieren y hasta entonces se determinará, hasta este momento no hay ninguna respuesta".

Aceptó que el Patronato solicitó al Municipio los cuatro días en el cual se quedarían instalados el área de los "10, 11, 12 y 13 de febrero las áreas de gritones, juegos mecánicos y calzadas, son una atención y petición, pero no hay nada definido, ahora Explora tiene la inauguración de La Libélula, tenemos que entregar el espacio bonito, tienen que inaugurar el 23 de febrero, se nos aprietan los tiempos", concluyó.

JP