Feria de León será "totalmente diferente" en 2021; alistan protocolos

León-. ¿Te imaginas cómo será la Feria de León en 2021? En plena pandemia, y con el semáforo de reactivación en color amarillo, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez afirmó este martes “de que va haber Feria de León va haber Feria”.

Esta tarde, el director de Salud Municipal Juan Martín Álvarez dijo que definitivamente la Feria del próximo año será “totalmente diferente”. Aunque no dijo en qué fecha se realizaría el evento, adelantó que ya se trabaja en los protocolos para evitar contagios de Covid-19.

“Definitivamente la manera para este año de la Feria tendrá que ser totalmente diferente a como hemos acostumbrado a vivirla. Esto tendrá que adecuarse a las situaciones presentes en el momento y a los protocolos que se establezcan por el área de Salud, en eso ya lo estamos trabajando”.

Para evitar la aglomeración de personas se ocupará todo el recinto ferial, además de las instalaciones de Explora.

“Sabemos que el espacio de la Feria es suficiente para lograr una mayor dispersión en todas las actividades, estarán ocupando todo el recinto ferial, incluyendo las zonas de Explora con el único objetivo de facilitar esta dispersión y concentración de personas”.

¿Todas las actividades se podrán realizar? El doctor mencionó habrá algunas que no se llevarán a cabo y otras que sí, esto dependerá del riesgo que representen. Pues año con año la Feria se llena de gente, más los fines de semana. Por ahora, revisan protocolos en conjunto con la Secretaría de Salud de Guanajuato.

“Vamos a trabajar nosotros como Dirección de Salud, junto con el área de Riesgo Sanitarios… ya estamos empezando a revisar algunos protocolos, ya tuvimos una mesa de trabajo. Justo ese es el objetivo, hacer el acompañamiento de las áreas de salud en el tema de la Feria para determinar qué actividades se pueden y cuales no podrían llevarse a cabo”.

LA GENTE DECIDIRÁ SI SE EXPONE: SALUD

Así es, el director de Salud Municipal insistió en que “la responsabilidad es nuestra y no de las autoridades”. Dijo que ir a la Feria será decisión personal de cada ciudadano, la gente sabrá si se expone o no. El cuidado, dijo, debe ser permanente a pesar de la apertura de más espacios y de la confirmación del evento masivo.

“Aquí depende mucho de la interpretación personal, nosotros como área sanitaria debemos insistir mucho que a pesar de que estamos en semáforo amarillo o verde incluso, las medidas de protección personal deberán ser las mismas. El cuidado debe ser permanente y a pesar de que se aperturen o anuncien actividades depende de cada uno de nosotros definir si nos exponemos o no al riego”.

Aseguró que debemos aprender a vivir con la pandemia, mientras no exista una vacuna contra el virus.

“Esta pandemia no se va ir mañana, no se va terminar en enero… tenemos que aprender a vivir con ella. Con la conciencia de que la responsabilidad es nuestra, el cuidado es de nosotros y no de las autoridades”.

¿SE PIENSA EN LA CANCELACIÓN?

Cuando le preguntaron si existía la posibilidad de cancelar la Feria ante un escenario peligroso por el Covid, dijo que no sabe qué es lo pasará o cual será la situación para ese entonces, por ahora llamó a la gente a cumplir con las medidas sanitarias como el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y el lavado de manos.

“Ojala pudiéramos tener una bolita de cristal para saber qué va pasar en esas fechas… si todos los ciudadanos nos comprometemos a acatar estas medidas estaremos en muchas posibilidades de seguir avanzando”.

El director de Salud dijo que él no puede dar su opinión como médico sobre el riesgo que representaría la realización de la Feria. “Tengo que ponerme en mi postura como director de Salud, no puedo adelantarme a externar una opinión cuando tendremos que esperar a ver qué panorama tenemos. Todo depende de la situación que prevalezca en ese momento”.

La confirmación de la Feria provocó miles de reacciones, hay quienes reprobaron esta decisión y pidieron la apertura de escuelas, mientras otros celebraron el evento emblemático de León. ¿Tú qué opinas?