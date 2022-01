Feria 2022: así se llenó a un día de su inauguración

León.- La línea 1 la oruga que conduce a las instalaciones de la Feria estaba medio llena, era poco antes de la una de la tarde, el fin de semana apenas comenzaba para algunos. Cuando llegó a la estación "Poliforum", el camión quedó medio vació, los pasajeros se convirtieron en visitantes de la Feria de León.

"Son 12 pesos", respondió la mujer que vende los boletos de la entrada. Entregó, a cambio de unas monedas, un papel delgado que será el pase para entrar al domo de la Feria.

En el punto de acceso apenas había 10 personas, todas tuvieron que ponerse gel antibacterial, dejarse checar la temperatura y portar su cubrebocas, si no, no entraban. De repente, todos se dispersaron y la explanada quedo sola, la sana distancia pasó de 1 metro y medio hasta los 10. Parecía que estaba medio vacía, como el camión, pero más adentro, la afluencia crecía.

El olor de la comida frita, los tacos, gorditas tarascas, los huaraches y tortas inundó el ambiente de la zona de la comida, había hasta 20 personas llenando cada stand de comida. Los comerciantes, que esperaron por meses este evento, preparaban y servían la comida con velocidad, no se les escapó ni un cliente.

A un costado, el cielo azul y casi sin nubes se pintó de puntos de colores rojos. Los Voladores de Papantla, surcaron el cielo en un círculo, lo único que los conectaba a la tierra era un poste al que estaban unidos con un mecate amarrado en sus pies. La música tradicional del baile aéreo acompañó su vuelo observado por decenas de personas.

El sonido orgánico se ahogó gracias a una canción de reguetón proveniente de diversas bocinas, era Tusa, de Karol G. Esa fue la canción más popular al inicio de la pandemia en 2020, la que debió haber sonado en la Feria que se suspendió ese año.

El reguetón ambientó la zona de juegos mecánicos, todos ellos vacíos. En la rueda de la fortuna no había enamorados, en el "rock and roll" no había grupos de amigos, tampoco se escucharon los gritos de las personas en las montañas rusas, no mucha gente ahí, apenas un grupo de amigos. La mayoría de la gente estaba concentrada en el área de comida ganando energía para la tarde en la Feria.

De vuelta y en dirección a la salida, ya cerca de las 3 de la tarde, el panorama cambió, la explanada estaba llena de familias y amigos. Miles de voces encendieron el lugar, se escucharon palabras en italiano, japonés, inglés y con acento argentino; eran las voces de una parte de los 100 mil turistas que el Patronato de la Feria proyectó para este año.

El segundo día de la Feria Estatal de 2022, fue también, para comerciantes y empresarios locales, el segundo día camino recuperar su economía y entretener a los ciudadanos y turistas al mismo tiempo.

PR