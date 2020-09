FeNaL arranca 30 de septiembre: tienda virtual e invitados especiales

La Fenal tuvo que dar un salto virtual. Este 30 de septiembre arranca la edición número 31 de la Feria Nacional del Libro de León con su edición especial, que se llevará a cabo por una plataforma. Muchos lectores se preguntan cómo es que van a comprar los libros. Los pasillos atiborrados de obras se mudaron a una tienda virtual, así lo revelaron los organizadores esta mañana.

Y es que la pandemia orilló a la Fenal a un formato digital. No por eso se dejaron de preparar sorpresas editoriales, charlas, talleres, encuentros, conferencias, presentaciones editoriales y actividades artísticas.

¡SÍ HAY FENAL! SERÁ LA PRIMERA EDICIÓN VIRTUAL

La Feria del Libro arranca este 30 de septiembre y terminará el 4 de octubre. Cinco días de sorpresas y cultura para llevar. Los lectores podrán registrarse aquí, en el sitio web de la Fenal. Desde ahí los aficionados podrán acceder a la tienda virtual, además de la aplicación Fenal 31.

Entre los invitados especiales de esta edición se encuentran la poetista y novelista nicaragüense Gioconda Belli, el escritor que ganó el Premio Nobel de Literatura (2008) Jean-Marie Gustave Le Clézio, además de la periodista y escritora Rosa Montero.

¡#SíHayFenal y este martes conoceremos su programa oficial!????

Conéctate en punto de las 10:00 horas a través de Facebook (@FenalOficial) para descubrir autores, espectáculos, talleres y demás actividades que conforman la edición especial de #Fenal31.????#NosLeemosDesdeCasa pic.twitter.com/igerEqUkEh — Fenal León (@FenalMX) September 6, 2020

El Instituto Cultural de León preparó para esta fiesta de la palabra 56 actividades literarias tales como debates, conferencias magistrales, encuentros con autores, dos encuentros profesionales, más de 20 actividades artísticas, así como 17 talleres.

LA FENAL 2020 CAMBIARÁ DE FECHA POR CORONAVIRUS

El talento local ha dio una pieza clave, es importante decir que el 70% de los artistas y talleristas contratados son originarios de León, así lo dijo el alcalde Héctor López Santillana.

Para más detalles los invitados podrán rastraer las redes oficiales de la Fenal, así como el uso del hashtag #SíHayFenal.

¿Qué hay de las invitadas?

Cristina Rivera Garza, es una escritora tamaulipeca, que será distinguida con el Reconocimiento Compromiso con las Letras. La también catedrática es una de las autoras mexicanas más reconocidas en la actualidad, recibiendo galardones como el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero, Premio Sor Juana Inés de la Cruz, Premio Nacional de Cuento Juan Vicente Melo y Premio Internacional Anna Seghers. Entre sus obras más destacadas se encuentran: ´La muerte me da´, ´La guerra no importa´ y ´Nadie me verá llorar´.

La nicaragüense Gioconda Belli, es poetisa y novelista desde muy joven, que ha participado activamente en política. El tema de lo femenino y el compromiso político son fundamentales en su obra; entre éstas destacan: ´Sobre la grama´, ´Línea de fuego´, ´La mujer habitada´ y ´El infinito en la palma de la mano´. La autora participará a través de una conferencia magistral a llevarse a cabo el miércoles 30 de septiembre.

Actividades Fenal 2020

40 presentaciones literarias

5 conferencias magistrales

5 encuentros con autores "En corto con..."

2 encuentros profesionales

3 debates "Mano a mano"

3 semblanzas "La obra de..."

17 talleres

28 actividades artísticas

1 tienda virtual