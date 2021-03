Feministas pintan las letras volumétricas de León en el 8M

Este lunes amaneció violeta. Un grupo de feministas colocaron consignas en las letras del municipio de León, que están ubicadas en el Arco de la Calzada. Así arrancó la primera intervención en marco de las actividades por el #8M.

El monumento está tapizado de hojas blancas y moradas en las que se lee: "Existo porque resisto", "Ni una muerta menos", "Abajo el patriarcado", "Verga violadora", Mi cuerpo mi decisión", "Somos malas, podemos ser peores". Y un sinfín de nombres de víctimas de feminicidio, como el de Ingrid, Nadia, Dulce, Juana, y otras mujeres más.

(Foto: La Silla Rota)

Mari González, de 45 años, va pasando por ahí, pero regresa su mirada a las letras del municipio. 0 Ella y su hija se detienen. "Está bien que hagan estas protestas porque los policías no ayudan, la verdad cuando los necesita uno, no están". Afirmó es momento de alzar la voz pues "el acoso existe y los policías a veces andan rondando ahí y no hacen nada", relata.

Las personas que caminan por el Arco de la Calzada clavan sus ojos en los mensajes. Algunas mujeres se detienen a leer y asientan con la cabeza, como mostrando su acuerdo con estas consignas. Otras solo se paran y se van. Los hombres curiosamente también se aceran, unos con leen con cuidado y otros solo se burlan.

(Foto: La Silla Rota)

Cassandra, otra chica va en su bicicleta dice que "es necesario visibilizar esta lucha". Con su pañuelo verde y una mirada feminista la chica dice que "una revolución implica cambio, y queremos hacer las cosas de una mejor manera". Ella dice que es momento de una revolución feminista, y que es necesario visibilizar esta lucha

Los colectivos feministas han dejado claro que el Día Internacional de la Mujer no representa una fecha de celebración, sino de lucha por la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres.

TOMAN LAS VALLAS DEL PALACIO NACIONAL

Desde este sábado cientos de mujeres se organizaron para protestar por las víctimas de feminicidio frente al Palacio Nacional. Ante la "amenaza" de las feministas, el lugar fue cercado con vallas de metal, que fueron intervenidas al final de cuentas. Con pintura blanca las mujeres escribieron los nombres de las mujeres asesinadas, un número incontable que cubrió el Palacio.

Las fotografías son impresionantes, y se compartieron rápidamente en redes sociales. Hay que recordar que el año pasado cerca de 80 mil mujeres marcharon en la Ciudad de México con motivo del 8M. En León también se realizó una protesta pacífica, en la que cerca de 2 mil mujeres tomaron las calles para exigir espacios seguros y recordar a las mujeres asesinadas.

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las vallas se colocaron "para que no haya actos de violencia", y que el objetivo es "proteger" incluso a las protestantes. Dijo en que los conservadores ahora se disfrazan de feministas. Hoy, en las letras de "León", se lee "AMLO Machista".

PREPARAN RODADA PARA HOY

En León sí habrá Rodada Pacífica por el 8M, el colectivo Morras Vulvásicas invitaron a unirse a la ruta que comenzará en el Fórum Cultural, y se caminará por el Arco de la Calzada, la calle Madero, luego al bulevar López Mateos por Donato Guerra, todo el López Mateos de regreso, para bajar un tramo del Malecón del Río entronque con la calle Progreso, para finalizar en el Arco de la Calzada.

La cita es este 8 de marzo a las 6:30 p.m. Podrás acudir con consignas, pañuelos, banderas y sobretodo cuidar las medidas de sanidad.

IO/PR