Familiares de desaparecidos hacen plantón en el Teatro Juárez

Guanajuato, Gto.- Ante la falta de cumplimiento de acuerdos por parte de la Fiscalía General del Estado, este martes cinco colectivos integrados por familiares de personas desaparecidas en Guanajuato se han instalado en el pórtico del Teatro Juárez para exigir una reunión con el fiscal de la entidad, Carlos Zamarripa Aguirre, para que además firme y se comprometa a un nuevo acuerdo.

Las familias víctimas de desaparición de Guanajuato dieron a conocer ante la prensa un pliego petitorio, en cuyo documento estos colectivos provenientes de los municipios de Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Apaseo el Grande, señalan que la Fiscalía rompió en diversas ocasiones los acuerdos establecidos, por lo que han exigido que no se vuelvan a ignorar estos puntos de trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y los colectivos de búsqueda.

La principal y urgente exigencia se refiere a no exhumar los cuerpos sin la presencia de las familias de los desaparecidos. Asimismo, las familias exigen que en caso de que un un hallazgo resulte positivo, la exhumación se haga en ese mismo momento, y no sea interrumpida con el argumento de que no se puede realizar porque ya está fuera de un horario laboral.

"El actuar de la autoridad siempre es la misma: salir a medios de comunicación a levantarse el cuello, a dar la nota. Pero nosotros y nosotras, que somos los de mayor interés y que los necesitamos con urgencia, no nos están informando nada. El tiempo de la autoridad y el tiempo de las víctimas no es el mismo; nosotras ya llevamos un retraso desde el minutos siguiente que nuestro familiar desaparece", comentó una integrante de los colectivos.

Las fosas clandestinas halladas en El Sauz Villaseñor (Celaya), uno de los casos más recientes en donde actualmente continúan los trabajos de búsqueda y en donde las familias de personas desaparecidas han señalado que reciben tratos indignos por parte de funcionarios de la Fiscalía.

En este sentido, los colectivos de búsqueda exigen a la Fiscalía se retiren las células de antropólogos, quienes se han refirió a las familias de las víctimas con tratos despectivos, además de entorpecer los procesos de búsqueda e identificación.

"Estos antropólogos nos dicen que por el tiempo ellos se tienen que ir. Llegan alrededor del mediodía y se van a las tres de la tarde, como en un horario de oficina. En este tema no podemos tener un horario de oficina", señalan.

Una de las familiares explicó que en un hallazgo positivo que fue a la una de la tarde, este grupo de antropólogos decidieron informarles que no se podría llevar a cabo el proceso de exhumación porque había más de un, por lo que "quedaría pendiente". Sin embargo, después llegaron agentes de investigación criminal para hacer la exhumación sin avisar a las familias de personas desaparecidas.

"Nosotros llegamos el lunes con la confianza de trabajar en esta fosa y con la confianza que nos pidió la Fiscalía, y nos damos la sorpresa de que ya la habían exhumado, y hasta el momento no nos han dado información cuántos cuerpos localizaron", dijo una de las víctimas.

Por otra parte, se detalla que hasta el momento no han tenido una fecha clara y una autorización expresa para que se lleve a cabo una mesa de identificación forense que han solicitado desde hace meses, de la cual no han recibido ninguna negativa, pero tampoco les han especificado en qué momento se llevará a cabo.

En el pliego petitorio, también se solicitan los detalles sobre las capacidades y tiempos en que serán entregadas las instalaciones forenses a las que el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre se refirió en su reciente informe de actividades.

Igualmente, se hizo referencia al anuncio que realizó el Fiscal, sobre un panteón forense que albergará los cuerpos marcados como no identificados. En este punto, las familias solicitaron que informe dónde se ubicará y el tiempo de entrega de estas instalaciones.

Finalmente, las y los representantes de estos cinco colectivos ("Hasta Encontrarte", "Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos", "Colectivo Buscadoras", "Luz y Justicia" y "Proyecto de Búsqueda Guanajuato") aseguraron que estarán en el Teatro Juárez hasta que sean atendidos por el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y se cumplan con los acuerdos referidos el pliego petitorio.

AR/EU