Familia LeBarón marcha por la paz en León

Este domingo por la mañana se llevó a cabo una marcha por la paz en la ciudad de León y la familia LeBarón encabezó el movimiento.

Cientos de ciudadanos se dieron cita esta mañana en el Arco de la Calzada para levantar la voz contra la inseguridad que se vive en el país. Una marcha pacífica en la que Bryan, Julián y Adrián LeBarón formaron parte.

Familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones así como asociaciones civiles se unieron a la familia LeBarón para exigir paz, justicia y la verdad a las autoridades.

Ciudadanos de Salamanca, Irapuato, Celaya y León portaban pancartas con mensajes como "AMLO, así no"; "Estrategia de seguridad fallida, ´Abrazos no balazos´ no funcionan", "Todos somos LeBarón", "No más muertos", "No más víctimas", entre otros.

Los manifestantes recorrieron las calles de León. Imagen: Daniel Martínez. Redes Sociales

Los LeBarón son una familia que radica en el noroeste de Chihuahua, sin embargo desde hace una década han sido blanco de la inseguridad, misma que los ha golpeado con secuestros y el asesinato de varios de sus integrantes.

Los LeBarón aparte de ser reconocidos como promotores de la economía han incursionado en la política y el activismo en pro de los campesinos.

El día de ayer, la familia LeBarón invitó a la ciudadanía leonesa a marchar por la paz y el respeto a la vida, libertad y propiedad.