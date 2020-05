¡Faltaron pruebas! Archivan denuncia contra Mauricio Hernández

En octubre del 2019 se dio a conocer que interpusieron 12 denuncias contra diez delegados federales de la república, y entre ellos, figuró el de Guanajuato: Mauricio Hernández Núñez. Esta información fue confirmada por Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, instancia en las que recayeron dichas denuncias. En el caso de Guanajuato, las denuncias señalaban presuntos desvíos de recursos públicos y hostigamiento laboral.

De acuerdo con Irma Sandoval, estas denuncias son dirigidas hacia los superdelegados de Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Guanajuato.

Sin embargo, después de siete meses, este martes se informó que la denuncia contra Mauricio Hernández Nuñez no fue procedente por falta de elementos, por lo que se archivó.

"No procedió porque hasta donde tenemos información, la denuncia no contaba con elementos de prueba. Incluso en algunos casos todo fue presentado de manera anónimo o por correo electrónico, pero no derivó en elementos porque no hubo un punto de partida sólido", detalló Núñez.

Asimismo, explicó que ya no han sido notificados de absolutamente ninguna situación justamente porque de origen no existen elementos probatorios para poder iniciar un procedimiento formal.

Finalmente, Hernández Núñez precisó que la denuncia no era contra él, sino contra la Delegación o algún servidor público que trabajó o trabaja en esta instancia federal.