Falta ver más contagios en León, hay que estar alerta por ómicron: Dr. Mosqueda

"Ómicron causa covid o sea no causa gripita, no causa gripota, causa covid y el covid puede ser desde asintomático, leve, moderado, grave, o matarte, puede dar cualquiera de los escenarios ómicron, por fortuna, ómicron es menos probable que cause casos graves porque afecta más las vías respiratorias superiores que los pulmones pero sí se pueden dar casos graves, seguimos viendo casos graves, seguimos viendo pacientes hospitalizados, seguimos viendo pacientes que se intuban y mueren por covid".