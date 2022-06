Falleció el padre Eleuterio; fue 28 años capellán en la Montaña de Cristo Rey

León.- Este sábado 11 de junio falleció, a la edad de 89 años, el sacerdote Eleuterio Gutiérrez Figueroa, integrante de la congregación de los Misioneros de la Natividad de María (MNM), conocido en una gran mayoría de la feligresía católica del país por haber sido por por 28 años uno de los capellanes que con entrega colaboró en la construcción y embellecimiento del Monumento Votivo Nacional a Cristo Rey, ubicado en la cumbre del Cerro del Cubilete, en Silao.

Uno de los primeros ramos de flores para el padre Eleuterio fue el enviado desde la Montaña de Cristo Rey. (Foto: MNM)

El primer capellán del monumento fue el P. Betancourt, quien, desde el 27 de febrero de 1943, consagró sus fuerzas a la realización del ideal de su obispo. Le sucedieron el P. José Anaya Pasalagua, el P. Eleuterio Gutiérrez, el P. Raúl Muños Franco y el P. Jesús Ortiz Ayala.

El padre Gregorio López con el padre Eleuterio. (Foto: Redes sociales)

El sacerdote Gregorio López MNM, compartió en redes sociales la noticia: "Hoy se nos adelantó otro gran Sacerdote MNM. Descanse en paz".

"Les pedimos se unan en oración por su eterno descanso".

"El P. Eleuterio sirvió durante 28 años en la Montaña de Cristo Rey, le tocó hacer grandes obras como empedrar todo el camino y construir la Casa de Ejercicios, además sirvió en nuestra congregación como Ecónomo muchos años".

Este sábado por la tarde se realizaron varias misas de cuerpo presente en honor al padre Eleuterio. (Foto: MNM)

Y añade: "Recuerdo el día que me tomé esta foto con él muy contento y su cara lo irradia que me tomara una foto con el, le dije Padre no tengo foto con Usted me falta su foto y me dijo: 'Yo soy el que quería una foto contigo', una respuesta que no me esperaba, un abrazo hasta el cielo".

Este mensaje en redes sociales tuvo varios cientos de respuestas, donde se le deseaba al sacerdote el descanso eterno.

Los restos del sacerdote son velados esta noche es el templo de María Niña, ubicado en la comunidad de Santa Ana del Conde, sede del Seminario Mayor de los Misioneros de la Natividad de María, congregación que el pasado 8 de mayo cumplió 78 años de fundación por parte del sacerdote Vicente Echarri Gil, quien falleció el 26 de julio de 2005.

Hay luto en la congregación de los Misioneros de la Natividad de María por la muerte del padre Eleuterio Gutiérrez. (Foto: MNM)

En dicho templo habrá una misa concelebrada a las 3 de la tarde de este domingo y posteriormente los restos mortales del sacerdote serán traídos a la ciudad de León para ser sepultados, a las 5 de la tarde, en el panteón Jardines del Tiempo, ubicado en el bulevar Congreso de Chilpancingo.

Foto de hace varios años del padre Eleuterio Gutiérrez Figueroa. (Foto: Especial)

Cabe hacer notar que entre sus últimas labores pastorales, antes de que tuviera que pasar sus últimos años en una silla de ruedas, el padre Eleuterio estuvo entre el 2005 y el 2007 realizando su trabajo como sacerdote en las parroquias de León de La Divina Providencia y Santiago Apóstol.

Bendición del féretro, antes de iniciar con la velación de los restos del padre Eleuterio. (Foto: MNM)

En la Arquidiócesis Primada de México estuvo como Vicario en 2015 en las parroquias Santo Cristo del Consuelo y Nuestra Señora del Carmen.

Desde el 2016 permaneció en la Casa Central de los MNM, ubicada en la calle Madero 726, de esta ciudad de León, en la que este domingo falleció.

Descanse en paz.

JP