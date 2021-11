Fallecen siete por Covid en Guanajuato: Díaz Martínez

Guanajuato.- Un total de siete personas fallecieron este lunes por Covid en el Estado, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud del Estado.

Asimismo, se reportó que se confirmaron este día 26 casos de contagios en la entidad, de los cuales ocho fueron en Celaya, siente en León, tres en Irapuato, tres en Guanajuato capital y uno en Dolores Hidalgo.

Además, se confirmó otro contagio en Jerécuaro, uno en San Francisco del Rincón, uno más en Santiago Maravatío y uno más en Valle de Santiago.

Hasta el momento se reportan en el Estado un total de 463 mil 052 casos estudiados en Guanajuato, de los cuales 266 mil 081 resultaron negativos.

Con respecto a los casos confirmados, hasta el momento hay 196 mil 971, los cuales representan un 42.5 % del total de los casos estudiados.

El secretario de Salud del Estado, Daniel Alberto Díaz Martínez, sostuvo que es necesario que los ciudadanos no se confíen y continúen con las medidas de precaución.

"La pandemia no se ha terminado, no podemos ni debemos de confiarnos, es muy importante el uso del cubrebocas, la sana distancia, lavarse las manos y no pensar que esto ya se terminó.

"Hay que seguir vacunando, hay que vacunar a los rezagados. Ahora resulta que todos queremos ir a Estados Unidos y a Europa. Lo más importante es que todos estemos vacunados y protegidos para la temporada invernal".

JP