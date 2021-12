¿Extorsiones en Diócesis de Guanajuato? Gobernador habla del tema

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez negó que haya extorsiones en las iglesias de Guanajuato, esto luego de que la Conferencia del Episcopado Mexicano alertara a los sacerdotes de todo el país para que denuncien los posibles casos en sus estados.

"No tenemos el reporte, el arzobispo de León Alfonso Cortés no me ha comentado nada, estaremos al pendiente, si son extorsiones telefónicas es parte de lo que sucede con toda la población, son llamadas lamentables que salen de los Ceresos, muchos de Altamira, Tamaulipas, los hemos denunciado en las mesas de seguridad, pero estaremos al pendiente de que no caiga la gente en estas extorsiones", dijo el gobernador

El problema viene de los penales federales, dijo. "Vienen desde adentro de los penales, necesitamos que el Gobierno Federal cumpla con los inhibidores de señal, al parecer los apagan cuando hacen auditorías, yo le pido a los guanajuatenses que no caigan en las extorsiones telefónicas".

El Episcopado Mexicano informó que desde hace algunos meses en varias Diócesis del país ha habido casos de extorsión con diferentes modus operandi, dirigidos hacia los sacerdotes, religiosas y feligreses.

"Nos preocupa que estos hechos ocurren cada vez de manera más frecuente, por ello los invitamos a que puedan informar a su comunidad para que no se dejen engañar", dijo Monseñor Ramón Castro Obispo de Cuernavaca y Secretario General de la CEM.

En un informe de análisis de datos de incidencia delictiva a nivel nacional, realizado por Causa en Común, indica que en Guanajuato han aumentado las extorsiones.

El estudio señala que a nivel nacional, el registro de víctimas de extorsión aumentó 10% de enero a octubre de 2021, respecto al mismo periodo de 2020.

Entre los 18 estados que la extorsión aumentó Guanajuato encabeza la lista.

PLANEA REUNIÓN CON AMLO Y GABINETE DE SEGURIDAD

Este viernes el gobernador enviará la solicitud formal al Gobierno Federal para pactar una entrevista antes del 20 de diciembre con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, tratará el tema del agua para abastecer León y la cancelación de El Zapotillo.

"Acordamos que este viernes enviaremos la solicitud para la reunión formal con el presidente, esperemos nos otorgue la cita en los próximos días, ya está por cerrar el año y lo necesitamos, ojalá que sea antes del 20 de diciembre".

Rodríguez Vallejo confía que no haya una nueva cancelación sobre la cita para este mes, pues el mismo López Obrador hizo público en la mañanera que ayudará a León con el Plan B para dotar a la ciudad de agua, esto luego de que fue expulsado del proyecto del Zapotillo.

"Confiamos que así será porque fue un compromiso público, vamos a tratar el tema del Zapotillo".

En materia de seguridad, el gobernador enviará una solicitud para reunirse con la titular de la Secretaría de Seguridad Federal, Rosa Ícela, a quien le pedirá una cita para tratar el problema de la ampliación de las prisiones o la posible construcción de una nueva a través de un crédito con Banobras.

IO