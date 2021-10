Expulsan a Ernesto Prieto de MORENA

“La C. RAFAELA FUENTES RIVAS, en su calidad de Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, denuncia la obstaculización para el desempeño de su trabajo, consistentes en la omisión de proporcionar la clave del sistema SIRENA, por lo que ha desempeñado su trabajo con claves diferentes proporcionadas por el C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato; dichas acciones a dicho de la actora son realizadas y ejecutadas por el C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO en perjuicio de la C. RAFAELA FUENTES RIVAS”. Se lee en el documento emitido por MORENA Nacional