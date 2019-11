"Exigimos un trato justo para Guanajuato": Marko Cortés

"Vemos nosotros también una concentración del poder económico y han venido recortando los recursos que se generan en los estados, a las entidades federativas y a los municipios, sin precedentes, no hay recursos para infraestructura, no hay recursos para seguridad, no hay recursos para el campo, los recursos concurrentes que impulsaban las actividades primarias y todo esto sin duda afecta a todas las entidades federativas", comentó Marko Cortés.