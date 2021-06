Exige la Wera que se termine el desabasto de medicamentos para niños con cáncer

Guanajuato.- La senadora panista por Guanajuato Alejandra Reynoso exigió al gobierno federal que solucione el desabasto de medicamentos para niños con cáncer que suma dos años sin solución para los enfermos y sus familias.

El problema tiene más de dos años en nuestro país, el desabasto de medicamentos es un problema generado por las malas decisiones del gobierno federal y por supuesto con la complicidad de sus aliados aquí en el Poder Legislativo de Morena y de sus socios, dijo la senadora.

La política guanajuatense denunció que el gobierno de la Cuarta Transformación no sólo destruye instituciones, también desarticularon el esquema de compra y distribución de medicamentos.

Son dos años escuchando a los papás y mamás de niños con cáncer demandando los medicamentos, las quimioterapias, dos años de ser ignorados por quien despacha en Palacio Nacional, dos años que en el Pleno del Senado se burlaron de ellos, les llamaron mentirosos, dos años en donde han sido ignorados, han tenido que realizar diferentes manifestaciones, hasta huelga de hambre, exponiendo su vida para poder ser escuchados y poder salvar la vida de sus hijos.

Alejandra Reynoso recordó que desde el pasado mes de abril en diversos medios de comunicación se alertó sobre la catástrofe que venía con el desabasto de medicamentos tanto oncológicos como medicamentos para todo tipo de enfermedades.

A este gobierno federal no le importa lo que diga la ley, simplemente no sabe y no quiere aplicar la ley, dijo.

También recordó que hace un año en el Senado de la República dentro de la Comisión Permanente, se discutió darle facultades al gobierno y que hiciera convenios con organismos internacionales, "porque según ellos, con eso garantizarían el abasto de medicamentos, y lo advertimos desde hace un año, están buscando un culpable más en el desaseo de su planeación y hoy es lo que vemos reflejado".

Acudo que el Instituto de Salud del Bienestar (Insabi) no previó que la mayor parte de los medicamentos no llegarían en el mes de junio, situación que se confirmó con el decreto publicado el pasado domingo, donde la Secretaría de Hacienda informó a los subsistemas, al IMSS, al ISSSTE, a Sedena, a Pemex y al Insabi, "que compren como puedan, donde puedan y no importa que no haya licitaciones, un decreto para seguir adjudicando todos los contratos de salud".

Esto está costando vidas para niñas y niños con cáncer, está costando vidas también para los pacientes de diabetes.

Explicó que el colectivo "Cero Desabasto" acaba de presentar el informe del primer cuatrimestre del 2021, donde destacó que el 43% de los reportes realizados por desabasto los tiene el Seguro Social, el 28% el IMSS y le siguen el Insabi y los diferentes subsistemas.

Lamentó que la primera enfermedad con desabasto es la diabetes y en segundo está el cáncer.

Denunció que después de destruir el programa de distribución de los medicamentos el presidente López Obrador culpó a los distribuidores de que no llegaran los medicamentos a los estados.

Esto ha impactado sin duda alguna en el bolsillo de las familias mexicanas, no es suficiente con todos los programas y subsidios que hay, porque los han tenido que utilizar para comprar los medicamentos debido a que no es capaz de otorgarlos el gobierno.

Comentó que en el IMSS en el 2019 y el 2020 cayó el porcentaje de recetas surtidas en 16 millones de recetas que no pudieron ser suministradas completamente para los pacientes.

Sólo del IMSS, sin sumarle ISSSTE, Insabi y los sistemas estatales de salud, llevan dos años prometiéndoles que la siguiente semana llega el medicamento a los hospitales, se vuelve a repetir la mentira, ya merito, porque está todo comprado, si apenas antier publicaron el decreto reconociendo que no había medicamentos y dándole la instrucción a los subsistemas de salud para que compraran de manera emergente.

Concluyó que las mentiras se repiten en la mañanera todos los días y siguen costando vidas de niños con cáncer, y de miles de mexicanos.

