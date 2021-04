Exhorta Obispo de Irapuato a no apoyar a candidatos que estén contra la vida

"La propuesta es que sí asumamos nuestra responsabilidad de votar, pero conociendo a los candidatos, a veces no se conoce ni quién es el candidato en nuestra propia región y también no dejándonos ser cómplices de campañas de desinformación, que no haya apoyo a candidatos que estén en contra de la comunidad, de la vida, de la institución matrimonial, de la dignidad humana, de la libertad religiosa, así como a quienes provocan división, provocan destrucción de la comunidad", dijo el Obispo de Irapuato.