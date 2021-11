Exdiputado señalado de violación inicia mudanza tras proceso en libertad, acusan

Irapuato-. El caso del exdiputado del PAN Jorge Romero, acusado de violación, tiene un nuevo capítulo. Tras la reclasificación de delito que solicitó la Fiscalía General del Estado para que se le juzgara por abuso sexual en lugar de violación, el funcionario tuvo "movimiento de mudanza" este fin de semana, tras ser puesto en libertad.

La propia víctima Regina Irastorza Tome, quien dio la cara a los medios de comunicación este lunes, publicó en Twitter que según pláticas entre vecinos del complejo Provincia Cibeles, el exdiputado se habría mudado.

"Hace unas horas me enteré de que según pláticas entre vecinos del complejo Provincia Cibeles, donde "reside" Jorge Romero quien me violó estando inconsciente tuvo movimiento de mudanza sacando todas sus pertenencias a las pocas horas de salir en libertad", tuiteó este 28 de noviembre.

Provincia Cibeles, es una zona residencial de Irapuato, en donde el costo de las casas rebasa los 7 millones de pesos.

Con lágrimas en los ojos, Regina dio su testimonio a medios nacionales, pidiendo justicia por su caso, y asegurando que su liberación se trató de un asunto político, pues dio las suficientes pruebas ante la autoridad para que se aplicara la justicia. La denuncia fue interpuesta en la carpeta de investigación 67275/2021, de acuerdo con El Sol de Irapuato.

"Me siento muy triste, me siento desprotegida, me siento traicionada, me siento como si al principio me dieran una palmadita en la espalda y al final me dieran una cuchillada. Creo que va más por el sentido de la política pero si creo que hay alguien o algo que está presionando para que esta persona quedé en libertad", relató la víctima para Imagen Televisión.

La ex reina de la ciudad de Irapuato detalló que todo comenzó en una fiesta realizada en junio pasado, en la que el diputado celebraría el triunfo de las elecciones tras resultar electo como diputado federal de Acción Nacional.

El festejo fue en la casa de Regina, cuenta, donde Jorge Romero le invitó dos "shots" y después de eso perdió la memoria.

"Yo recibo shots de su mano, dos en ese momento, y después de eso tengo una pérdida de memoria".

"Muchas de las pruebas recabadas oficialmente por la Fiscalía fueron a petición mía, porque no las pedía, cámaras del Secom, de domicilios, de instalaciones", reveló Regina.

En la denuncia interpuesta se detalla que el panista se ofreció a llevar a la víctima a su casa y en el camino habría abusado sexualmente de ella. Además del exdiputado otro hombre aparece en la denuncia, quien es señalado como su cómplice por haber vigilado al inculpado mientras cometía el delito.

Cuando el caso salió a la luz, el 31 de agosto pasado, el dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete confirmó que el partido pidió a Jorge no rendir protesta como diputado federal, para que se presentara ante las autoridades judiciales por la demanda de violación que enfrentaba. Fue reemplazado por su suplente, quien tomó su cargo mientras el acusado estaba en prisión.

Jorge Romero estuvo encarcelado por casi tres meses, hasta que este 26 de noviembre circuló en Periódico AM que la Fiscalía del Estado apeló para que el delito se reclasificara de violación espuria a solamente abuso sexual, como delito menor. Ahora su proceso lo lleva en libertad.

Tras el anuncio de su liberación, otra mujer identificada también como ex reina de Irapuato, denunció al exdiputado también por violación, por Instagram.

"Bienvenidas y bienvenidos al México mágico donde es más sencillo meter mano para hacer que un violador salga de prisión preventiva, que hacer justicia teniendo dos carpetas de investigación abiertas. No quería hacerlo público porque no sabía si estaba lista y porque sigo esperando que se judicialice mi caso, pero no es posible que después de haber sido clasificado su delito como violación espuria en el caso de Regina, se cambie a abuso sexual así como si nada", escribió la mujer.

La mujer afirma que su proceso legal sigue después de haber denunciado al exdiputado panista por un hecho que ocurrió en noviembre del 2017. El modus operandi fue el mismo, de acuerdo a su relato, pues Jorge Romero ofreció llevarla a su casa en compañía de su chofer y abusó sexualmente de ella. Antes de bajarse del vehículo la amenazó con este comentario "eres muy madura, no me hagas pensar lo contrario".

"Me violó en su carro con su chófer Julio César de testigo, me llevaron a mi casa y la amenaza de Jorge al despedirse de mí no se me olvidó: "eres muy madura, no me hagas pensar lo contrario". Porque ser madura es sinónimo de quedarse callada en este país", posteó la otra víctima del exdiputado.

Las y los integrantes de @MorenaSenadores estamos en conferencia de prensa para denunciar las irregularidades de la @FGEGuanajuato sobre la reclasificación del delito al Diputado del PAN, Jorge Romero, acusado de violación.https://t.co/zOjZ21kkkX — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) November 30, 2021

Hace unas horas la senadora de Morena Malú Mícher denunció "las irregularidades de la Fiscalía de Guanajuato sobre la reclasificación del delito" que fue solicitada el pasado 24 de noviembre, asegurando que el diputado federal aparece en la página del Congreso "con licencia", pide que se retome el caso y se reclasifique como violación.

La violencia sexual ha alcanzado a varios políticos de México, como la acusación que ocurrió en el mismo contexto de las elecciones, y también por violencia sexual, donde acusaron al excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio.

IO