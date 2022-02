Eva cayó de "elevador improvisado", Protección Civil no sabía de su existencia

Moroleon-. El elevador desde donde cayó Eva al vacío, en las Oficinas Gutiérrez en el Portal Corregidora, no estaba avalado por Protección Civil, ni siquiera sabían de su existencia, así lo confirmó el director de la dependencia Pablo Ortiz Cruz a La Silla Rota.

Este domingo, Ma. Evangelina Calderón Ferreira, de aproximadamente 50 años, cayó al vacío y murió al entrar a un elevador que no tenía caja en el ascensor. La víctima al parecer no sabía que este solo era utilizado por los dueños y familiares de las Oficinas Gutiérrez. Su muerte ha sacudido a Moroleon.

El director de Protección Civil aseguró que al llegar al lugar para intentar auxiliarla se sorprendieron, pues no tenían registro de que hubiera un elevador en esas oficinas, en pleno centro de la ciudad, y lo calificó como un "elevador improvisado".

"Nosotros no teníamos conocimiento de que existiera ese elevador porque no es un elevador como tal si no que nadamas fue improvisado, nunca notificaron que existiera un tipo de mecanismo para subir y bajar personas", aclaró Pablo Ortiz.

Protección Civil desconoce si había algún señalamiento que alertara que ese elevador no debían usarlo personas externas, o si tenía un acceso abierto que pudiera confundir a la víctima. El caso ya está en manos del Ministerio Público, para determinar responsabilidades. La Secretaría de Seguridad Pública acordonó el lugar, y los elementos no vieron en qué condiciones estaba el elevador.

"El elevador no lo utilizaban las personas que ocupaban el inmueble, ellos subían por las escaleras, entonces la persona que falleció desconocemos el motivo por qué haya querido usarlo o si estaba una puerta abierta para el acceso"

El elevador fue suspendido, pero las Oficinas Gutiérrez siguen en función. Están ubicadas en el centro de Moroleon y a unos 10 minutos de la colonia donde vivía Eva, en San Miguel, ya en el municipio de Uriangato, pues a ambas ciudades las dividen calles o hasta una línea, explica Pablo Ortiz.

Moroleon está a 14 minutos de Uriangato, donde vivía Eva; ambos municipios de Guanajuato son divididos incluso por calles

Frente a este fatal accidente Protección Civil arrancará un programa de revisión a comercios para supervisar que los elevadores estén en óptimas condiciones. Uno de los requisitos que pedirán es tener un documento firmado por un especialista autorizado que avale el funcionamiento seguro de un elevador.

Muchos negocios no avisan a la Dirección sobre la instalación de un elevador porque lo usan para subir y bajar montacargas, pero en caso de que entren personas pueden ocurrir accidentes, y algunas veces Protección Civil se enteran hasta que ocurre la "desgracia".

"Me ha tocado ir a comunidades en donde hay accidentes similares pero nunca había habido un fallecimiento de la persona. Lo que hacen ellos es que en algunos lugares usan montacargas, y muchas veces no se nos notifica que tienen esos mecanismos para elevadores y no nos damos cuenta hasta que ya pasó una desgracia".

LO QUE SABEMOS DE LA VÍCTIMA

Fuentes cercanas al Municipio contaron que Evangelina fue identificada como una enfermera, que ese día iba sola, para atender a un paciente en las Oficinas Gutiérrez. La mujer de aproximadamente 50 años vivía en la colonia San Miguel, en Uriangato, municipio muy cercano a Moroleon.

Extraoficialmente una mujer dijo a las autoridades que Eva iba a buscar trabajo ese día.

Hasta ahora se desconoce si la familia interpondrá una demanda en contra de los dueños de las oficinas. La razón social de las Oficinas Gutiérrez están a nombre de Yolanda Castro Ríos.