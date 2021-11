Estudiantes de UG regresarán a clases presenciales en enero: Guerrero Agripino

Guanajuato.- El rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, declaró que más de 46 mil estudiantes y 3 mil maestros y personal administrativo que integran la comunidad estudiantil, podrían regresar a partir de enero a clases presenciales.

"Tenemos programas virtuales que seguirán así, pero los programas presenciales se estarán privilegiando para enero, el total de la matrícula son más de 46 mil estudiantes de nivel superior y medio superior, además de 3 mil y tantos maestros y personal administrativo", comentó el Rector de la UG.

Destacó que no pedirán que todos los estudiantes estén vacunados, debido a que apenas va a llegar la vacuna para los estudiantes de preparatoria de 15 a 17 años y agregó que las únicas excepciones serán para estudiantes con alguna comorbilidad.



"De principio no tenemos pensado limitar ni pedir requisitos, confiamos en la buena fe y la voluntad de las personas, que cada quien decida, pero sí percibimos un gran interés de la comunidad universitaria y estudiantil para vacunarse, para tener un retorno más seguro".

Al ser cuestionado sobre los alumnos que no desean acudir a clases presenciales, y como se les va a apoyar, declaró que "será muy difícil, será dependiendo de cada programa y la infraestructura de cada programa, pero los estudiantes que tengan un problema de salud específico y que no puedan retornar, haremos todo el esfuerzo para apoyarlos, será la excepción, la regla es retornar".

Comentó que, en materia de programas online, la Universidad cuenta con 10 maestrías y doctorados principalmente bajo este formato, pero a nivel universitario este formato ya no podrá continuar.

"Son como diez programas los que se mantienen como el campus digital, seguirán totalmente virtuales porque así surgieron", dijo.

Añadió que hasta el momento no tienen registro de maestros fallecidos vacunados con la dosis de Cansino y reconoció que en los inicios de la primera y segunda ola fallecieron cerca de 30 docentes, personal administrativo y algunos estudiantes con comorbilidades, en todos los campus del Estado.

"No tengo el dato de que algún profesor ya vacunado haya fallecido, pero tenemos un número aproximado de 30 integrantes de la comunidad universitaria, tomando en cuenta al personal académico, estudiantil y administrativo, no descartamos que hubo quienes no reportaron la causa".

La matrícula total auditada con corte al 30 de septiembre de 2021 fue de 46,417 alumnos en los distintos niveles educativos ofrecidos por la Universidad de Guanajuato.

Esto significa un crecimiento del 2% respecto a la matrícula auditada registrada del segundo semestre del año anterior. El nivel superior creció un 2.5%, mientras el nivel medio superior tuvo un incremento del 1%, concluyó el Rector.

JP