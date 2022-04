Estos son los negocios en León a los que fuiste de niño y que ya no existen

León.- Una de las características de León es su desarrollo económico, que se ve a través del comercio. Las empresas y los establecimientos a diario visitados por los ciudadanos y turistas, a través del tiempo han tenido varios cambios.

El Cinema Estrella, era uno de los preferidos por los leoneses. (Foto: Especial)

Hoteles, restaurantes, zapaterías y todo tipo de negocios, que en las décadas de los ochentas y noventas fueron exitosos, hoy ya no están.

Lo mismo ha ocurrido con empresas locales, que con las que en su momento tuvieron éxito a nivel nacional, e incluso internacional.

Uno de ellos, fue el Cinema Estrella, que se encontraba sobre el bulevar Adolfo López Mateos, frente al Hotel Fiesta Americana, ahora Hotsson, en una plaza conocida como el Conjunto Estrella, al cual las familias asistían sobre todo los fines de semana a ver una película.

Los Videocentros también fueron desapareciendo en León. (Foto: Especial)

En ese mismo lugar se encontraba el Videocentro, donde las personas iban a rentar películas en formato VHS, para reproductoras de video.

Otro más de estos se podía localizar en el bulevar Francisco Villa y bulevar Torres Landa, que hasta entonces, era de los más visitados por quienes solían rentar películas.

En el tiempo en que las personas no tenían cámaras integradas en sus celulares, ni cámaras digitales, las fotos se rebelaban en la Kodak, compañía comercializadora de equipamiento fotográfico.

La zapatería Calzado Canadá, pese a su importancia, también despareció. (Foto: Especial)

Varias de ellas se ubicaban en la zona centro de León, donde se revelaban las fotos en laboratorio, y se ponían a secar.

En la zona centro también se ubicaban algunas zapaterías conocidas como Calzado Canadá, la cual se decía era la más importante en Latinoamérica, donde familias completas acudían para dotar a cada miembro de un par.

La dulcería La Olimpia pertenecía a migrantes griegos, es aún más antigua. En ella se vendía una gran variedad de productos por gramos.

La Danesa 33 se convirtió en una de las heladerías más populares en la década de los ochenta. En aquel momento se señalaba que había ganado un litigio a grandes marcas. León fue una de las ciudades donde tuvo mucho éxito.

La Danesa 33 llegó a tener mucho auge en León. (Foto: Especial)

Para el empresario leonés Eduardo Bujaidar varios negocios de estos ya no existen debido a la globalización, y a que las nuevas generaciones han adoptado costumbres del extranjero.

"Llegaron otros negocios nuevos, otras generaciones diferentes, que poco a poco han ido haciendo a un lado lo de antes", comentó.

"Lo que pasa es que se está perdiendo la identidad y estamos adoptando muchas costumbres del extranjero, y entre más costumbres de extranjero estamos tomando, las estamos globalizando y estamos haciendo a un lado, las que se tenían".

Muchos adultos recordarán también a la dulcería Olimpia. (Foto: Especial)

Prueba de ello, agregó, son las plazas comerciales, que concentran el comercio en un lugar estratégico.

En el caso de León, hace décadas el gran centro de distribución era en la zona centro, situación que actualmente ya no es.

"En toda la vida estamos en un proceso evolutivo. Si no te acoplas a lo que va evolucionando, te quedas y te mueres. Entonces, los negocios también sufrieron esta etapa de evolución. Los que se adaptan subsisten, los que no, estamos hablando de lo que pudo ser y no fue", dijo.

JP