Esto dijo la alcaldesa de Irapuato sobre protesta feminista con 28 detenidas

Irapuato-. La alcaldesa de Irapuato Lorena Alfaro dio su postura sobre la manifestación feminista de este 1 de mayo que terminó en la detención de 28 mujeres, entre ellas cinco menores de edad. El motivo de los arrestos, según la autoridad municipal fueron los disturbios violentos y el hecho de prender fuego a una de las oficinas de la Presidencia. Alfaro dice estar comprender la impotencia de las mujeres, pero dijo estar en contra de lo que califica como "vandalismo".

Los videos que circularon en redes muestran como la manifestación se salió de control ante la indignación de las feministas que exigen un alto a la violencia de género y desaparición de mujeres. Así como el caso de Debanhi Escobar, investigado como feminicidio en Nuevo León. Por esta razón una de las manifestantes con peluca de payaso prendió fuego a una de las oficinas, mientras a coro sus compañeras gritaron "fuimos todas, fuimos todas", de forma solidaria.

Horas después de la protesta, la alcaldesa explicó en un video compartido en sus redes sociales que no tolerará actos violentos de las mujeres en su Presidencia, motivo por el que fue criticada por colectivos feministas y varias funcionarias.

"Mi Gobierno no tolerará bajo ningunas circunstancias hechos de violencia, actos que atente a terceros, incluso contra la integridad de las propias manifestantes (...) Es justo la violencia lo que vamos a erradicar (...) quien viole la ley deberá asumir las consecuencias de sus actos. En Irapuato decimos no a la violencia, no al radizalizmo, no a la polarización, no a la ilegalidad, no al silencio, no a la confrontación, no a la indiferencia, no a la impunidad", sentenció Lorena Alfaro.

Dijo que la manifestación pacífica "ha lastimado a los irapuateses", mientras que políticos critican el manejo de la protesta y la actuación de la Policía Municipal. Una de ellas es la diputada local del PRI Yulma Rocha, quien exigió garantizar la integridad de las mujeres detenidas. "Basta de seguir criminalizando las protestas de mujeres", dijo la integrante de la Bancada Feminista del Congreso de Guanajuato.

Víctor Armas, Secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que en la manifestación participaron cerca de 300 mujeres convocadas por Brujas de Irapuato, a quienes describen como "un bloque negro de mujeres encapuchadas". Las feministas fueron resguardadas por 107 policías y tránsitos que según él, están "debidamente capacitadas en temas de género". En contraste los videos dejan ver la forma violenta en la que detuvieron a las protestantes, incluso en un video, un policía municipal pide que detengan a una mujer que carga a su hijo, después de pedirle que mejor se calle.

"El grupo Brujas de Irapuato pegó pacíficamente cartulinas, pero después dio paso para que ese llamado bloque negro de mujeres encapuchadas se acercaran y sacaran de sus morrales martillos y marros con lo que empezaron a golpar la puerta del Palacio Municipal. Posteriormente vertieron gasolina en la puerta del Palacio intentando incendiarla".

El Secretario culpó a las feministas de causar "severos daños materiales" además de la perdida de documentos importantes del Municipio, asegurando que lanzaron globos con gasolina. Elementos de Bomberos apagaron las llamas, tras el incidente detuvieron a las 28 mujeres y a un hombre. Informaron que 11 mujeres policías resultaron lesionadas , tres de ellas de gravedad que fueron trasladas al Hospital General y están siendo valoradas.

Armas defendió el actuar de las policías municipales en la protesta a pesar de las grabaciones difundidas. "Actuaron resguardando la marcha pacífica, pero enseguida para establecer el orden público deteniendo a 23 mujeres mayores de edad, cinco mujeres menores de edad y un masculino mayor de edad. Los detenidos fueron ingresados para su resguardo en el patio de la Presidencia Municipal y posteriormente trasladados a los Juzgados Cívicos".

Aseguró que a las mujeres detenidas se les está garantizando "el respeto a su integridad y derechos humanos".

La alcaldesa dijo que aceptaron la investigación que giró de la Procuraduría de los Derechos Humanos ante la represión de esta manifestación, misma que quedó abierta con la queja de oficio 4450/ 22-B.

Finalmente dijo que en actuarán en consecuencia contra las mujeres porque "en Irapuato no permitiremos la violencia, en Irapuato la ley se respeta".

Este lunes colectivos feministas convocaron a una manifestación pacífica afuera del Cereso de Irapuato en apoyo a sus compañeras detenidas, pues hasta ahora no han sido liberadas. También compartieron una lista con sus nombres.

"Dado que hasta el momento no se ha liberado a ninguna de las chicas arrestadas el día de ayer y a la negativa del municipio a dar informes certeros sobre la situación jurídica que guarda a las menores y jóvenes a sus familiares, Irapuato Feminista convoca a la ciudadanía de Guanajuato a hacer presencia pacífica en el Cereso de Irapuato, para apoyar y vigilar que los derechos humanos de todas no sigan siendo violados, así como para pedir su pronta liberación y prevención de represalias por parte del gobierno. ¡Si tocan a una RESPONDEMOS todas!", publicó Irapuato Feminista en sus redes sociales.

