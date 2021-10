Este sábado sube el precio del camión

Ya es oficial. Este sábado sube el camión. El aumento del precio del pasaje entra en vigor este 13 de julio y no el lunes 15 como había adelantado el propio municipio. Se adelanta el golpe al bolsillo de los usuarios. El pasaje ganeral sube un peso y costará 12. El viaje del Pagobús se incrementa 1.50 pesos. Pasará a costar 11 pesos.

El incremento de la tarifa fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento del jueves con 10 votos a favor y 5 en contra. Este viernes se hizo oficial el alza de las tarifas con su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El último aumento aplicado al precio del camión en León fue hace dos años. Entonces se hicieron promesas de mejora del servicio que, según los comentarios de los usuarios, no se han cumplido.

La Silla Rota Guanajuato estuvo esta mañana en varios paraderos de la ciudad y el malestar entre los usuarios es notable. Algunos ni siquiera se habían enterado que mañana sábado subre el precio del pasaje.

“Yo no sabía que mañana ya uno va a pagar más. Si apenas uno junta para los camiones con lo poco que saca de la quincena y ya nos quieren cobrar más. Y luego todavía tienen el descaro de decir que con un pasaje uno llega a su trabajo. A veces pagamos dos camiones para llegar rápido, porque si tomamos una sola ruta no llegamos a tiempo. Pero eso no lo ven ellos”, asegura Juan López.

La molestia por aumento se deja sentir entre los usuarios. Algunos incluso han organizado marchas en grupos de Facebook para protestar por una subida que consideran injusta.

“Pues igual y no nos van a hacer caso, pero hay que sacar el coraje que tenemos. Soy estudiante y trabajo, pago 4 camiones al día y con lo que gano, porque aún no estoy titulada, no me alcanza. Y eso que tengo mi tarjeta de 'estudihambre' como nos dicen”, asegura otra de las pasajeras.

Los usuarios están molestos. Y este sábado habrá más reacciones. De momento ya hay varias marchas de protesta anunciadas para la próxima semana. Para el 19 de julio está programada a través de Facebook 'Marcha Contra el Aumento al Transporte Público'.