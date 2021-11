Este Buen Fin cuida tus finanzas; esto implica el aumento de interés de Banxico

León.- La decisión del Banco de México de incrementar al 5% su tasa de interés referencial, puede traer un efecto peligroso para los consumidores, sobre todo, este Buen Fin cuando muchos mexicanos suelen sacarlas.

Esta semana Banxico determinó incrementar al 5% la tasa de interés interbancaria. Dicho cambio entró en vigor desde el 12 de noviembre.

A decir del celayense, especialista en temas económicos, Mauricio Hernández Mendoza, lo anterior busca un impacto positivo en la economía nacional, pues Banco de México, tiene la obligación constitucional es evitar que haya inflación en el país.

Explicó que, al aumentar la tasa de interés, los consumidores demandan menos bienes y servicios, las empresas invierten menos. Esto hace que se contraiga la demanda, lo cual implica que los precios tiendan a estabilizarse a la baja.

Sin embargo, también puede traer efectos negativos en los consumidores, sobre todo, en quienes no utilizan las tarjetas de crédito de forma racional.

Esto, debido a que tanto las de crédito, como los créditos personales cuentan con tasas variables, que son precisamente las que verán aumentos.

"Creo que la decisión del Banco Central puede impactar a que algunos consumidores tomen decisiones de compra de manera más cautelosa, decisiones de endeudamiento más responsables y ello podría impactar en las ventas previstas para el Buen Fin", dijo el doctor en economía.

"Ojalá así sea, porque tenemos que entender que las tarjetas de crédito no pueden ser vistas como una manera de extender el ingreso. Una tarjeta de crédito no te permite que tu ingreso crezca. Una tarjeta de crédito solo puede ser un medio para sustituir el uso de efectivo como forma de pago, pero no como una forma de financiar un crecimiento artificial del ingreso. Eso es muy peligroso, porque aquellos usuarios que no pagan su saldo total mes con mes pagan intereses altísimos".

Hernández Mendoza, empresario y académico de la Universidad de Celaya, sostuvo que vale la pena utilizar conscientemente para evitar comprometer el futuro financiero de las familias.

"Estas comprometiendo ingresos del futuro para financiar un consumo en el presente. Y hoy podrás tener alguna satisfacción", advirtió.

"El gran riesgo es que hoy se satisfagan necesidades con el uso irresponsable de la tarjeta que en el futuro te pueda alejar de satisfacer necesidades más básicas, como alimentación, educación, etcétera".

Otro instrumento que puede generar mayor riesgo para los consumidores son los créditos personales, dado que por el riesgo que implica para los bancos suelen tener tasas de interés muy altas.

Los créditos hipotecarios son más cuidados por los bancos y las tasas de interés suelen ser fijas.

LOS BENEFICIADOS

Quienes sí verían beneficios en dichos incrementos son los ahorradores, pues los rendimientos en instrumentos como los Certificados de la Tesorería (Cetes) y pagarés bancarios aumentarían.

¿QUÉ SIGNIFICA EL AUMENTO QUE REALIZÓ BANXICO?

Ese incremento se entró en vigor este 12 de noviembre y aplica para todos los instrumentos de tasa variable como las tarjetas de crédito, dijo el economista.

Dicha tasa de interés marca el ritmo de todas las tasas de interés en la economía nacional. A medida que el Banco Central aumenta la tasa de referencia, todas las demás se mueve.

"Cuando hay expectativas de que la inflación se seguirá presionando en el corto y mediano plazo, el Banco Central aumenta la tasa de interés para tratar de contener la demanda agregada en el país", señaló.

"Y al aumentar la tasa de interés, por un lado, los consumidores demandan menos bienes y servicios a crédito, pues el crédito se encarece. Por otro lado, algunos mexicanos con posibilidad de ahorro, prefieren ahorrar y obtener un rendimiento mayor en lugar de conseguir", dijo.

Lo anterior, hace que los mexicanos compren menos, y al contenerse la demanda, los precios tienden a estabilizarse. Las empresas también demandan menos. En general, la demanda agregada en el país se controla, y entre menor es la demanda, menores son los preciso.

MAYOR RIESGO

Tarjetas de crédito

BENEFICIO PARA AHORRADORES

En Certificados de la Tesorería (Cetes)

Pagarés bancarios

