Estas son las nuevas medidas para reactivar la economía en Irapuato

Irapuato, Gto.- A partir de este lunes 15 y hasta el 21 de marzo, en Irapuato se implementarán nuevos horarios para los diferentes sectores económicos de la ciudad. Esto ante la actualización del Semáforo Estatal para la Reactivación Económica, que cambiará a color amarillo a partir del 15 de marzo.

Javier Ortega Salas, director de Fiscalización, informó que, la actualización del semáforo marca una nueva capacidad de aforo para cada establecimiento, cambios que buscan contribuir a la apertura comercial, no a la movilidad de la ciudadanía.

"Estaremos vigilando el cumplimiento con las rutas, tanto en la ciudad como en la zona rural, estableceremos también las cuestiones de la capacidad de cada establecimiento, principalmente en los lugares de eventos sociales como bardas y salones", mencionó.

Para el Centro Histórico continuará el filtro sanitario en el Mercado Miguel Hidalgo, las calles Juárez y Leandro Valle continuarán solo para acceso peatonal. Habrá acceso a niños mayores de 6 años y se mantiene el uso obligatorio del cubreboca.

Se invita a la población a continuar con la aplicación de medidas sanitarias dentro y fuera del hogar, así como permanecer en casa en medida de lo posible, para prevenir un repunte de contagios por Covid-19.

Checa las nuevas medidas:

· Expendio de bebidas alcohólicas al copeo, con alimentos y expendio de bebidas de bajo contenido de alcohol, en envase abierto con alimentos, de 9:00 a 23:59 horas, de lunes a sábado y de las 10:00 a las 19:00 horas los domingos, al 50% de su capacidad.

· Restaurante bar, de las 7:00 de la mañana a la 1:00 horas del día siguiente, de lunes a sábado y de las 7:00 a las 23:59 horas los domingos, al 50% de su capacidad.

· Cervecería y expendio de bebidas alcohólicas de bajo contenido de alcohol en envase abierto, de las 19:00 a las 23:59 horas de lunes a sábado y de las 10:00 a las 19:00 horas los domingos, al 50% de su capacidad.

· Peña y pulquería, de las 19:00 a las 1:00 horas del día siguiente, de lunes a domingo, al 50% de su capacidad.

· Deposito, tienda de abarrotes, tendajones y expendios de bebidas de bajo contenido de alcohol, en envase cerrado, de las 9:00 a las 23:59 horas, de lunes a sábado y de las 9:00 a las 23:00 los domingos, con el 50% de su capacidad.

· Almacén, Distribuidora, Tienda de Autoservicio y Vinícola, de las 9:00 a las 2:00 horas del día siguiente, de lunes a sábado y de las 9:00 a las 23:00 horas los domingos.

· Cantinas, de las 9:00 a las 23:59 horas, de lunes a sábado y de las 10:00 a las 19:00 horas los domingos, al 50% de su capacidad.

· Bares, de las 10:00 a las 1:00 horas del día siguiente, de lunes a sábado y de las 10:00 a las 19:00 horas los domingos, al 50% de su capacidad.

· Los Centros Nocturnos de las 21:00 a las 2:00 horas del día siguiente, de lunes a sábado, al 50% de su capacidad.

· Antros, de las 7:00 a las 1:00 horas del día siguiente, de lunes a sábado y de las 7:00 a las 23:59 horas, los domingos, al 50% de su capacidad.

· Casinos, de las 21:00 a las 2:00 horas del día siguiente, de lunes a sábado al 50% de su capacidad.

· Establecimiento con venta de bebidas alcohólicas de alto y bajo contenido, en envase abierto o cerrado, con alimentos o sin alimentos, ubicados en comunidades rurales, será de las 9:00 a las 21:00 horas de lunes a sábado y de las 9:00 a las 18:00 horas los domingos.

Otras disposiciones al semáforo amarillo en el estado:

· Espacios o áreas de culto, se permite el 60% de su capacidad, no fiestas patronales, no peregrinaciones, no actividades masivas.

· Balnearios con un aforo máximo del 50%

· Eventos sociales y empresariales en lugares cerrados y abiertos, con un aforo permitido del 60% de la capacidad del lugar.

· Spas y Piscinas, con el 50% de su capacidad y con cita previa.

· Barberías, estéticas y peluquerías, con el 50% de su capacidad y con cita previa.

· Cine, teatro, y eventos culturales, con el 60% de su capacidad.

Plazas Comerciales, tiendas departamentales, con el 60% de su capa.

KD