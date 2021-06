Están equipados para atacar

Silao.- Los recientes ataques en la comunidad de Comanjilla, en Silao, donde hubo al menos dos personas muertas y tres privadas de la libertad, evidenciaron –porque sus tripulantes las abandonaron- que el equipamiento de sus vehículos está diseñado no solo para protegerse de un ataque armado, sino para repelerlo o iniciarlo.

El blindaje artesanal del que están dotadas las tres camionetas que ahora están en poder de la Fiscalía General del Estado, son placas de acero soldadas a la estructura de la camioneta.

Unidad abandonada en Los Nicolases, en la carretera Silao-Irapuato. (Foto: especial)

La coraza le incrementa considerablemente el peso a un vehículo que originalmente no está creado para esas adaptaciones. Por eso, una de las Dodge Ram doble cabina utilizadas en el ataque a Comanjilla no aguantó la carga extra y se le tronó la caja de velocidades. Las llantas y la suspensión aparentemente sí fueron ajustadas, no la máquina.

Los tripulantes abandonaron en el camino a San José de los Romero la camioneta descompuesta. (Foto: especial)

El blindaje de la Ram 2500 permite, a quienes van en la parte trasera, disparar a través de unas aberturas rectangulares en las ventanillas selladas. No son precisamente respiraderos.

Esta coraza se distingue de la de los autos blindados que, en León, usan empresarios y algunos políticos, pues esta protege de un ataque a los ocupantes, sin que su diseño permita atacar desde el interior de la unidad.

EL DÍA DE LOS BLINDADOS

El 24 de junio, fueron tres las camionetas que los delincuentes perdieron en las inmediaciones de Silao. Todas ellas, con las características de la tronera o escotilla adaptada en el blindaje.

Camioneta con blindaje artesanal asegurada el 23 de junio en Celaya. (Foto: especial)

Además de la que sufrió la falla mecánica, que era una de color verde militar, una camioneta negra quedó por el rumbo del Eje Metropolitano. Los ocupantes la abandonaron luego de chocar a causa presuntamente del terreno mojado y del exceso de velocidad. Se especula que en ella llevaban a las tres personas secuestradas en Comanjilla (una señora, su hijo y su yerno), cuyo paradero aún se desconoce.

Poco después, otra Dode Ram doble cabina, blindada y con troneras, fue hallada en la carretera Silao-Irapuato, en la comunidad de Los Nicolases. Estaba incendiada y trascendió que quienes iban en ella le prendieron fuego antes de abandonarla.



La víspera, una camioneta similar, pero negra, fue asegurada en Celaya por elementos de la Fiscalía estatal.

CV