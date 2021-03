"Estamos en la ruta correcta": afirma el Gobernador de Guanajuato

Guanajuato.- En el marco del Tercer Informe de Gobierno, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo resaltó tres logros de su administración: Guanajuato tiene la policía mejor pagada del país; el Sistema de Salud es de los mejores a nivel nacional; y los homicidios han disminuido en un 38 por ciento. "Estamos en la ruta correcta", afirma.

En entrevista con La Silla Rota, el Gobernador de Guanajuato destaca el cumplimiento del operativo Golpe de Timón, estrategia que tenía como objetivo principal la captura del delincuente huachicolero, líder en la entidad, José Antonio Yépez Ortiz alias El Marro. Operativo que, el mandatario siguió en tiempo real desde que el criminal fue localizado en Franco Tavera, una comunidad de Juventino Rosas.

Lo estaba viendo en vivo desde una tableta, en donde veo lo que transmite el dron. Me tocó ver en vivo la captura. Fue en la madrugada y es un gran logro, dijo el gobernador.

El mandatario dice que, para continuar con resultados como la captura de El Marro, se le tiene que invertir a la tecnología por la seguridad. Apuesta principal de su gobierno.

Si tu ves los países más seguros del mundo, Singapur, Estados Unidos y otros países que le invierten el 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de su economía a la seguridad. Nosotros estamos muy lejos de ello. En México no llegamos ni al 1 o 2 por ciento del PIB en la inversión de la seguridad. Habrá que invertirla a esas tecnologías, reconoció el mandatario.

En Guanajuato, dice el Mandatario, "traemos un presupuesto anual de 200 millones de pesos para fortalecer a las policías municipales, porque uno de los errores que se cometieron fue debilitar a los policías municipales y hoy se está cometiendo ese error desde la federación, se les quitó recursos. Entonces nosotros estamos destinando 200 millones y aparte a los municipios de Celaya y León les estamos dando un extra, a Celaya le dimos más de 130 millones de pesos".

Debido a las acciones enfocadas en la seguridad, el gobierno de Diego Sinhue apuesta por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, elementos remunerados con el salario más alto a nivel nacional en policías públicas.

En cuanto al Sistema de Salud, el mandatario dice: "no lo digo yo, lo dice el Gobierno Federal, en noviembre pasado nos entregaron el Premio Nacional de Salud, como el mejor sistema de Salud por la mejora continua. No está a discusión, es el mejor sistema de México".

Pregunta: Ayer vimos un video de la captura de "El Marro" en donde se ve que son agentes del Estado de Guanajuato quienes capturan a este delincuente ¿fueron entonces los agentes estatales?

Respuesta: Fue un operativo conjunto del Ejército Mexicano con el Grupo Táctico de la Fiscalía. Quien entra, efectivamente, al inmueble, es el grupo de la Fiscalía con cobertura del Ejército Mexicano y de la extracción con ayuda del helicóptero.

Pregunta: Volviendo a ese momento ¿Cómo le avisaron a usted, Gobernador, que ya estaba capturado El Marro? Fue de madrugada, ¿Ya estaba durmiendo?

Respuesta: No, estaba al pendiente. Yo lo estaba viendo en vivo, tengo el dron en una tableta y estaba viendo las imágenes del dron y me tocó ver en vivo la captura. Fue propiamente en la madrugada y pues creo que fue un gran logro.

Pregunta: ¿Entonces usted desde su casa, en un dron puede seguir lo que están haciendo los elementos?

Respuesta: Esos drones traen una mochila para que en tierra un efectivo o policía del Grupo Táctico pueda traer la tableta en la camioneta e ir viendo lo que ve el dron. Tiene esa versatilidad de estar transmitiendo imágenes a un teléfono o a una tableta.

Pregunta: Parece una película. Son las nuevas tecnologías aplicadas a la persecución de delincuentes y a la inteligencia contra la delincuencia.

Respuesta: Hay que invertir en esas tecnologías porque es una herramienta con la que hoy puedes tener un video de un secuestro, cómo se liberaba y represaban a los secuestradores. Y esto es parte de la herramienta tecnológica que se tiene. Es un complemento del C5i, del 911, de las cámaras de seguridad.

Todas esas herramientas tecnológicas son las que nos permiten dar resultados. ¿Qué resultados? Que en 2 años 5 meses de este sexenio, hemos capturado al doble de criminales que todos los que se capturaron en el sexenio anterior. Ahí están esos resultados.

Pregunta: Ayer en el informe escuchamos que han bajado en los últimos meses los homicidios en Guanajuato, si lo comparamos con el año pasado en los primeros meses.

Respuesta: Este arranque del 2021, si lo comparamos con el arranque del 2020, traemos un 38 por ciento menos de homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada. Y estos resultados son gracias al trabajo conjunto con Ejército, con la Guardia Nacional, con las Fuerzas Estatales y con la Secretaría del Estado y de la República.

Entonces esos resultados empiezan a verse reflejados en una disminución, no sólo de los homicidios sino de todos los delitos y esto hay que reconocerlo. No estamos cerca de la meta, faltan muchos, no estamos cantando victoria, pero estamos en una ruta correcta.

Pregunta: Veo que hay una inversión para apoyar a los municipios con patrullas, con equipos y más.

Respuesta: Así es, traemos un presupuesto anual de 200 millones de pesos para fortalecer a las policías municipales, porque uno de los errores que se cometieron fue debilitar a los policías municipales y hoy se está cometiendo ese error desde la federación, se les quitó recursos. Entonces nosotros estamos destinando 200 millones y aparte a los municipios de Celaya y León les estamos dando un extra, a Celaya le dimos más de 130 millones de pesos.

Y ahí están los resultados, vimos hace unas semanas en León cómo había una persecución de policías municipales y se capturaron a cuatro criminales. Y cómo en Celaya también en persecuciones se detuvieron a 2 ladrones de una tienda departamental.

Entonces son estos los resultados que se empiezan a ver día a día, ya con el uso de estas tecnologías, con este equipamiento, con esta capacitación en policías municipales.

Pregunta: Está funcionando la estrategia en el tema de seguridad en Guanajuato

Respuesta: Yo creo que si. Los números no mienten, 38 por ciento menos de homicidios ya, doble de criminales detenidos más que el sexenio anterior. Por otro lado, tenemos la segunda Policía más confiable de México, la segunda que más detenciones tiene y el primer lugar en salarios.

Pregunta: ¿Guanajuato es quien mejor paga a los policías o una de las policías que mejor paga?

Respuesta: Es la que mejor paga en todo el país, 24 mil 800 pesos al mes a los policías estatales. De ahí, la que sigue es la de San Luis Potosí con alrededor de 21 mil pesos. Para que se den una idea, a la Guardia Nacional les pagan 19 mil.

Pregunta: Osea que el policía tiene que ganar bien.

Respuesta: Tiene que ganar bien y aparte es equiparlo bien. El año pasado invertimos 600 mil pesos en patrullas nuevas, chalecos, armas y además, capacitarlos bien. No sólo es pagarles bien.

Pregunta: Después de la captura de El Marro, vino la captura de El Azul y ha habido otras detenciones de este grupo. ¿Podemos decir que está debilitado el grupo?

Respuesta: Con el Operativo Golpe de Timón se definieron 2 objetivos. Primero, recuperar el territorio de la zona donde no puede entrar la autoridad. Primer objetivo cumplido, porque el 3 de marzo del 2019 se ingresó con mil efectivos y se recuperó este territorio. Se recuperó que yo personalmente con mi camioneta recorrí esas calles.

Dos. El segundo objetivo era poder desarticular las bandas, no sólo esa, las bandas criminales. De cártel que tú hablas se han detenido 960 sujetos, se les congelaron 15 cuentas del banco, se les quitaron más de 20 casas, más de 100 vehículos recuperados y más de 500 armas. Del otro grupo contrario se han detenido 850 elementos.

Tercer objetivo, detener ahora si a este grupo criminal. El 2 de agosto del 2020 se detuvo y con esto se cumplió el Operativo Golpe de Timón y comenzamos con el Operativo Guanajuato Seguro. Cuyo objetivo principal, primordial es bajar la incidencia delictiva, sobre todo homicidios dolosos.

Pregunta: En el tema de la pandemia, parece que ya podremos pasar a semáforo amarillo.

Respuesta: Ya, vamos a semáforo amarillo la siguiente semana. El Comité Técnico Sanitario tanto federal y estatal, coinciden en que ya la siguiente semana iremos a semáforo amarillo.

Pregunta: ¿Están bajando los contagios, el número de muertos o en qué momento estamos?

Respuesta: Estamos bajando esta curva. El punto más alto fue en enero, pero hoy te puedo decir que están bajando los hospitalizados, los contagios y los fallecimientos. También hemos ampliado la infraestructura médica, pasando de tener 400 camas de hospital a mil 400, de las cuáles 700 tienen ventilador, compramos concentradores de oxígeno para que estén en sus domicilios, es decir, se está trabajando fuertemente para que se sigan salvando vidas, porque tenemos el mejor sistema de Salud.

Invertimos más de 800 millones de recurso propio, para tener más camas, hospitales, médicos. Tomar decisiones que salvan vidas y esa ha sido la gran diferencia durante la pandemia.

Pregunta: ¿Nunca se han saturado los hospitales durante la pandemia?

Respuesta: Por una sencilla razón, porque tenemos el SUEG (Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato), es un sistema de más de 100 ambulancias que nos permite hacer traslados hospitalarios, esas ambulancias están super equipadas y nos permiten trasladar enfermos graves de un hospital a otro. Entonces, cuando un hospital se te está saturando, la decisión que toman los doctores es, a los pacientes menos graves trasladarlos a otros hospitales que no tienen esa saturación. Cosa que no se hace en el país, si un hospital se llena ya no recibe a los enfermos y aquí (Guanajuato) si.

Estamos haciendo una red, tenemos 627 clínicas y hospitales en casi todo el estado, que les permiten trasladar a los enfermos conforme a la ocupación hospitalaria. Tenemos esa facilidad y por eso nunca se ha rebasado nuestro sistema de Salud.

Pregunta: ¿Realmente Guanajuato tiene el mejor sistema de Salud?

Respuesta: Realmente, y no lo digo yo, lo dice el Gobierno Federal. En noviembre pasado nos entregaron el Premio Nacional de Salud, como el mejor sistema de Salud por la mejora continua. No está a discusión, es el mejor sistema de México.

Pregunta: En el tema de las vacunas, ya se está negociando la compra de vacunas, pero no está fácil porque las vacunas no las venden ni a gobiernos federales, ni estatales, ni a empresas.

Respuesta: Así es, pero nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados, estamos moviéndonos para conseguir la vacuna. En abril nos resuelve Pfizer, si nos puede vender la vacuna, sería una vacuna que nos podría llegar este año. Y no se trata de competir con el Gobierno Federal, a nosotros nos interesa vacunar rápido a los guanajuatenses.

Pregunta: La economía también va a ser fundamental este año, la pandemia ha pegado a las empresas, a los negocios y en la economía de las personas.

Respuesta: En materia económica, puedo decirte que casi los 4 mil millones de pesos que le invertimos a las empresas en créditos nos ayudaron a salvar 100 mil empleos. Tenemos un crecimiento en el sector industrial del 6.5 por ciento y un crecimiento del sector automotriz del 24 por ciento.

¿Cómo se ve reflejado esto en resultados? Hay 6 estado que representan el 48.8 por ciento de la economía nacional, estos estados son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León Jalisco, Veracruz y Guanajuato. Aportamos casi el 50 por ciento del PIB nacional.

¿Cómo decrecieron estos estados? Ciudad de México y Veracruz cayeron 2 dígitos, es decir cayeron 10 y 11 puntos; Nuevo León, Jalisco y Estado de México cayeron 8; Guanajuato cayó sólo 5 puntos.

Guanajuato, fue el que menos cayó, y por ende, es el que más rápido se va a recuperar, porque entre más caes, más difícil se hace la recuperación. ¿Por qué Guanajuato cayó sólo 5 puntos? Por las acciones que tomamos, por lo que le inyectamos a la economía, por los créditos a las empresas, porque aquí sí tomamos decisiones importantes para salvar los empleos de los guanajuatenses.

Pregunta: Hay una frase que mencionó durante el Tercer Informe de Gobierno "Viene la mejor época de nuestra historia"

Respuesta: Sí, porque las crisis son oportunidades. Y la oportunidad que estamos teniendo por el fortalecimiento del TMEC. La crisis económica China, Estados Unidos, nos está dando unas oportunidades brutales, que si sabemos aprovechar no sólo vamos a crecer más en economía, vamos a ver el cambio que yo prometí de pasar de la manufactura a la mentefactura.

Pasamos de ser un estado de granos, a ser un estado fuerte en lo automotriz y exportación de brócoli, de hortalizas, del cuero-calzado y de turismo. El brinco que queremos para los próximos 30 años es pasar de la manufactura a la mentefactura, es decir, no sólo armar coches, queremos diseñar los coches, queremos diseñar los drones, queremos diseñar motores híbridos. Por eso debemos apostarle a la era digital, la digitalización de los jóvenes, y hoy esto está dando buenos resultados.





