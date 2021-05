Estamos en la antesala de ser Venezuela: Miguel Márquez

"Estamos viendo literalmente que el país no va por buen rumbo, entonces tenemos que pensar qué México, qué Irapuato y qué Guanajuato queremos para los próximos años, pues esta elección es definitiva; si no se cuida, de veras, estamos viendo en la antesala a un Venezuela y ya estamos viendo a países que dieron ese viraje hacia el socialismo y que hoy viven en la pobreza y en el olvido", dijo el ex mandatario estatal, quien dijo que este era su primer discurso público que pronunciaba en Irapuato desde septiembre de 2018.