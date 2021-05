"Estamos desesperados": Mario vende las pinturas de su nieta para sobrevivir

León-. Mario Arnulfo Muñoz, de 75 años, trae en sus manos un cuadro azul de una niña que sostiene unos globos, lo vende en 150 pesos. Su nieta de 13 años lo pintó en los últimos días y venderlo es su única esperanza para sobrevivir.

En la esquina de la calle 5 de mayo, en la colonia centro, está Don Mario, a un lado de un sinfín de vendedores ambulantes que estiran la mano para ofrecer sus productos, y en medio de un ir y venir de gente. Justo afuera de un cajero.

Aunque ya es un adulto mayor y batalla para caminar, Mario toma el camión desde Jardines de San Juan "más arriba de Delta", dice, y se va a diferentes zonas de la ciudad. Este martes oferta tres cuadros: uno de Frida Kahlo, otro de un jarrón lleno de flores y uno más de acuarela, donde una niña sostiene unos globos.

"Me salgo a vender a algunas partes para llevar un ingreso a mi casa (...) a veces se les hace el precio un poco alto (a la gente) o simplemente no les gustan los dibujos, las pinturas, no sé".

Mario se ha enfrentado a la crisis de ser un abuelito sin trabajo y que vive en una pandemia. Poca gente le compra. Aunque los cuadros tienen diferentes técnicas como lápiz, pintura combinada con objetos y acuarela, las personas se van de largo.

Su hijo de 38 años y su nieta de 13 son los creadores de las obras, ellos venden otros cuadros y le dan algunos a Mario para que los ofrezca. Mario dice que pocos valoran el trabajo de su familia.

"Es el arte, la dedicación de mi hijo, de mi nieta. Mi nieta es huerfanita, bueno, mi hija es viuda, y ya ahorita como mi hija no puede trabajar, a mi nieta la enseñaron a dibujar"

En los últimos 15 días ha vendido un solo cuadro.

"Hasta ahorita no he tenido éxito, he vendido uno (un cuadro) cada quince días, la verdad estamos desesperados, necesitamos ingresos".

El centro es solo uno de los puntos que recorre Don Mario. También vende en los cruceros de Villas de San Juan, cerca de donde vive.

Con la llegada de la pandemia la crisis económica agudizó. Es más común ver a vendedores ambulantes, profesionales desempleados y adultos mayores trabajando en la calle, eso con el riesgo que significa contagiarse de coronavirus, pues a los adultos mayores de León les falta recibir la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19.