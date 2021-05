Estalla Sheffield contra reportero cuando le preguntó por "Abrazos y no balazos"

León, Gto.- Ricardo Sheffield, candidato de Morena a la presidencia de León, aseguró que su propuesta estrategia para mejorar la seguridad en el municipio tiene sustento y sería garantía de efectividad.

El candidato morenista dio una entrevista en vivo al periódico AM, conducida por Cutberto Jiménez y Catalina Reyes, y uno de los temas principales fue, precisamente, el de la seguridad para León.

Simple pregunta ¿Desde cuándo los candidatos discuten con reporteros? Además, le hizo una pregunta @CutbertoJimnez al candidato. Hay MUCHO q trabajar en los mensajes e inteligencia emocional de parte de quienes están en busca de representarnos ??????? pic.twitter.com/sDwxxe4fvY — Karla Fernández (@karlafedez) May 24, 2021

Por eso enfureció cuando él propuso, como medida para el municipio, replicar aquí el modelo federal.

-"¿Cuál, el de abrazos y no balazos?", preguntó el entrevistador.

Sheffield Padilla se enderezó en su asiento y respondió: "¡No seamos ridículos, eso es lo que dice la oposición y tú no eres oposición, eres un periodista serio y profesional!".

Aunque el reportero trató de señalarle que no era él quien lo decía, Sheffield prosiguió: "No puedes hacerlo propio, no se vale que digas eso, ni acomodar como metodología lo que acabas de señalar".

Agregó que el planteamiento le parecía "ofensivo" y, reiteró, "poco profesional".

El modelo de seguridad federal, explicó, "no es la frase con la cual hagan mofa", sino una estrategia de estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, con reuniones diarias en las que el titular de cada nivel esté presente. Esto no ocurre, acotó, actualmente en el caso de León, donde el alcalde actual no se ha presentado ni una sola ocasión a tales reuniones.

La propuesta de Sheffield, de acuerdo a como lo planteó, tendría fundamento en una reestructura de la academia de policía, la organización de policías comunitarias respaldadas por asambleas de barrio, y la creación del C5i.

Volveríamos a la academia de 9 meses y dos meses de propedéutico, volverían a clases todos los policías que tienen solamente el curso de tres meses.





CAMPAÑA DE SALIM, EJEMPLO MUNDIAL DE LO QUE NO DEBE HACERSE

Cuestionado sobre por qué si su administración había sido tan exitosa como él afirmaba, el PAN había perdido la elección inmediata, el hoy morenista respondió que "en las campañas es donde se gana o se pierde".

Y la del 2012 en la que contendía el panista Miguel Salim contra Bárbara Botello, del PRI, fue pésima según Sheffield:

En las escuelas de mercadotecnia política más importantes del mundo, es ejemplo de una de las peores campañas políticas del Siglo XXI, los anuncios espectaculares contra Bárbara Botello son usados como uno de los ejemplos más evidentes, afirmó.

Esa campaña de 2012 es estudiada en las escuelas de Miami, de Bogotá, de Madrid y de Salamanca, España, como ejemplo de fracaso, aseguró Sheffield, desligándose del fracaso de la candidatura de Salim y de que su sucesora en la alcaldía haya sido la priista Bárbara Botello.

