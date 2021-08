¿Está León preparado para un regreso a clases? Esto dicen las madres de familia

León.- El regreso a clases ya está próximo. El 30 de agosto, en Guanajuato y más estados del país, los estudiantes están llamados a acudir a sus aulas de manera voluntaria.

La decisión del retorno a las escuelas generó polémica entre madres y padres de familia. Mientras unos dicen estar de acuerdo y lo consideran necesario, a otros les parece una medida innecesaria.

La Silla Rota entrevistó a madres de familia leonesas para conocer su opinión respecto a este evento en la nueva normalidad y esto fue lo que dijeron:

No a un regreso

Irma tiene tres hijas pequeñas – de 14, 13 y 11 años de edad – la más pequeña en primaria y las más grandes ya en secundaria. Ella considera que el retorno a las aulas es un riesgo y que es más seguro continuar la educación en línea.

"No al regreso. Yo opino que a todos los que dicen que si están listos tengan su ahorro por el ingreso de su hijo al hospital por qué la SEG no se hace responsable de los contagios masivos y comunitarios que se den ahí en las escuelas"

Aurora tiene dos hijos en preparatoria y primaria, considera que no solo no es seguro, si no que las escuelas no están preparadas simplemente por el costo extra que las medidas sanitarias implican.

"No están listas las escuelas posiblemente las primeras semanas pero no podrán sostener a diario el costo de gel, termómetros, sanitización y estoy hablando de escuelas particulares ya no digamos públicas"

Constanza es madre y pediatra de profesión, su opinión la basa sus conocimientos como médica y como mamá. Teme que con la variante delta en el estado, la tercera ola y la falta de vacunas, las medidas de salud no sean suficientes para salvaguardar la integridad de las personas.

"La tercera ola parece estar más fuerte, hay muy pocos vacunados con dosis completas (...). Como médico he aprendido que el concepto de ´me estoy cuidando´ no es igual en todos. Mi hijo no regresa presencial. (...)Los cuidare en medida de mis posibilidades a costa de lo que sea, sea que pierda el año o lo haga virtual con él", dijo la mamá de un niño de kínder.

Ceci tiene una hija pequeña y argumenta que el regreso no es favorable para los de la edad de su niña por que no están acostumbrados al uso del cubrebocas al ser tan pequeños.

"No, mi niña es pequeña y no aguanta mucho rato el cubrebocas. Sé que muchas dicen ´llevan a los niños a la playa, al cine, etc.´, pero ¿y las que sí nos cuidamos?"

Sí, es necesario

Mariana tiene un hijo en primaria y muestra a favor del regreso. Como muchos padres de familia, consideró incongruente que algunos decidan salir a vacacionar o eventos masivos con sus hijos pero que no quiera regresar a las aulas.

"No olvidemos que muchos papás llevan a sus hijos a playas, centros comerciales y fiestas. Es el mismo riesgo que si van a la escuela. Es trabajo de nosotros como papás estar al pendiente de ellos, hay que inculcarles el lavado de manos, uso de gel y cubrebocas."

Mariana Aparicio tiene hijos en prepa y secundaria y una de sus motivaciones para enviarlos a la escuela es la salud mental. Ve como sus hijos están fastidiados y les afecta no poder socializar, sobre todo en lo que considera una etapa esencial para hacerlo y el mejor espacio para llevarlo a cabo.

"A mis hijos les hace falta socializar, sentir el ritmo de vida y además dicho por ellos, en línea ni han aprendido nada, las clases se les han hecho tediosas y ya un fastidio."

Lore opina similar a Mariana, ella tiene dos universitarios en casa. Dice que le duele ver lo que el aislamiento le ha provocado a sus hijos y por ello piensa permitir que vayan a clases.

"Creo que también su salud mental está siendo afectada. Es triste ver cómo el aislamiento les ha afectado tanto, creo que con las medidas pertinentes nos debemos de adaptar y aprender a vivir con esta nueva forma de vida" opinó.

Itzia tiene un hijo de 4 años y otro de 2, en pocas palabras considera que necesario el regreso a clases.

"Yo creo que si es necesario regresar a clases presenciales. Muchos padres de familia hipócritamente hablamos de que nos preocupa la salud de nuestros hijos, cuando la mayoría hemos salido al súper, cine, etc. Entonces, ¿por qué no regresar a la escuela?"

Algunas madres como Miriam que tiene una adolescente y una niña manifestaron confusión. Ella considera que el regreso tiene sus pros y contras.

"Estamos en un punto de tomar decisiones. A los niños les urge ir a la escuela, porque también les está afectando psicológicamente el encierro; pero por otro lado, si van, claro que están más expuestos. A mis hijas les urge ir a clases, pero tampoco sé que hacer"

Entre los argumentos, las madres se cuestionan qué tan disciplinados están los estudiantes en la cuestión del respeto a las medidas sanitarias y si la escuela tiene capital para invertir en ellas. Otras mamás destacan la importancia de la salud mental de sus hijos, que otros muchos menores de edad no están aprendiendo nada.

Al final, muchas coinciden en lo mismo: es decisión de cada familia y cada integrante es responsable no solo de la salud de su núcleo familiar sino del de la sociedad.

