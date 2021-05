Esta contienda es de dos: PAN y Movimiento Ciudadano, dice Delgado

"Mi amigo y compañero Sergio Contreras se equivoca cuando dice que esta contienda es de tres, esta contienda es de dos: entre el Partido Acción Nacional, el azul de siempre y Movimiento Ciudadano, que te representa", así fueron los últimos minutos de discurso de Juan Pablo Delgado, en el debate. A dos semanas de las elecciones, dice que Morena no es competencia.

El candidato a la alcaldía de León asegura que los ciudadanos deben elegir entre la "vieja política" o las nuevas alternativas, donde se asoman sus propuestas "viables y certeras", que incluso han intentado copiar sus contrincantes, dijo.

#DebateLeón | Reconvertir a la Dirección de Desarrollo Social en una instancia que genere datos para evaluar la política social, esta es una de las propuestas del candidato @JPablo_Delgado presentadas en el debate organizado por la @COPARMEX_LEON. #dr https://t.co/QDns8WqXHx pic.twitter.com/rWWrxZvecm — LSR Guanajuato (@LSRGuanajuato) May 19, 2021

"Tanto así que el resto de mis compañeros y compañeras han replicado nuestras propuestas, nuestro discurso, y hasta nuestra forma de hacer campaña. Seguiremos imponiendo tendencia en los próximos días"

Para el especialista en derechos de la comunidad LGBTI "las encuestas están manipuladas", y es que justo este martes la encuestadora Inmersa Marketing reveló las preferencias de los leoneses rumbo al 6 de junio, en donde Juan Pablo Delgado se posicionó en cuarto lugar, con un 2.37%, empatado con Sergio Contreras, candidato del Partido Verde. Con estos resultados ambos partidos estarían peleando para meter un regidor en el Ayuntamiento, de seguir así las preferencias, pero frente a este escenario Delgado no se rinde, y asegura que las encuestas no quieren favorecerlo.

"En los próximos días te tratarán de convencer que no votes por nuestra opción, somos la candidatura de las propuestas más viables y certeras desde el primer momento de la campaña (...) Movimiento Ciudadano representa una propuesta moderna, incluyente y de futuro"

Sobre Morena y su candidato Ricardo Sheffield -por el que Juan Pablo Delgado no votaría, según sus propias palabras-, dijo que no hay posibilidad de un triunfo en la contienda. "En el entendido de que el partido del presidente de la República no tiene ni la mínima opción de poder ganar esta elección"

PROMETE RECONVERTIR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Frente al combate a la pobreza, el candidato de Movimiento Ciudadano propuso reconvertir la Dirección de Desarrollo Social.

"Queremos reconvertir en esa instancia que genere los datos necesarios para poder evaluar nuestra política social (...) entre las principales acciones que queremos promover en materia de desarrollo social es la creación de un programa universal de acceso a becas para personas estudiantes desde la primaria hasta la preparatoria".

Otras de sus propuestas son construir más ciclovías, impulsar el "hoy no circula" y no aumentar el pasaje en el transporte público. El candidato de 31 años pelea la alcaldía con otros 10 aspirantes.

El debate se llevó a cabo en el hotel Radisson, ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos. Asistieron los 10 candidatos a la presidencia municipal (faltó Elizabeth Rangel del PES) y arrancaron con sus propuestas en punto de las 6:40 p.m.

Esta vez con una interacción más dinámica, en la que participaron analistas en economía y seguridad, también, los candidatos revelaron por quien no votarían, y además se puso a prueba su conocimiento sobre la ciudad, y hasta hubo breves "encontronazos", como el de Rosa Elba Pérez de Redes Sociales Progresistas, quien dijo que no votaría por Nancy Fonseca del PT porque "viene de otro mundo", o como el caso Norma Nolasco de Fuerza x México, a quien le preguntó Sergio Contreras de PVEM qué cargo le gustaría ocupar una vez que él llegue a la presidencia municipal, en contragolpe ella le respondió que sería la próxima alcaldesa, y que él ocuparía la Dirección de Medio Ambiente.