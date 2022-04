"Está borracho", acusan a diputado de Guanajuato de agredir a legisladora de PRD

El diputado guanajuatense por Morena Emmanuel Reyes, nuevamente da de que hablar, luego de que difundiera esta tarde un video en el que se le ve discutir con la legisladora indígena del PRD Fabiola Rafael Dircio, misma que fue defendida por su grupo parlamentario señalando al diputado por violencia política de género.

"¡Basta de provocaciones! debatamos con respeto y votemos", escribieron en su cuenta de Twitter para referirse a la reforma eléctrica que propone Morena.

En el video compartido en Twitter por la diputada Fabiola, se ve como el legislador de Morena se acerca a su curul, aunque no se escucha con claridad las palabras que le dice, ella argumenta que no contestará porque él está "borracho". Mientras Emmanuel Reyes discute con el uniforme de la CFE, la bancada del PRD le grita "antidoping, antidoping".

Hoy no claudicaré ante esos escenarios, mi lucha es por un mejor México, el debate es político, no personal, la historia ya pasará facturas y dará la razón a la verdad. @EmmanuelReyesC pic.twitter.com/Px77pHTFgh — Faby_PRD (@faby_prd) April 17, 2022

"Váyase por favor, usted está borracho", le dice la diputada del PRD a Emmanuel Reyes.

De acuerdo con El Universal, la discusión comenzó porque el legislador de Morena arrebató carteles a otras diputadas y los rompió. Cuando el guanajuatense se acercó a la diputada, esta prefirió guardar sus consignas y él le dijo ¿Tú qué? momento en el que se encendieron los ánimos, luego la llamó "vende patrias", acusó la diputada federal. Segundos después lo corre de su curul y compañeros se llevan a Emmanuel Reyes del brazo mientras este se ríe.

Fabiola denunció en su cuenta de Twitter que no continuaría con el diálogo por la forma en la que se comportó el morenista. Resaltó la lucha contra la violencia de género y la discriminación por cuestiones de raza.

¡La patria no se vende! pic.twitter.com/eczzYcY8K7 — Emmanuel Reyes (@EmmanuelReyesC) April 17, 2022

Antes de ser legisladora federal por el PRD, Fabiola Rafael fue sindica de Acatepec (Guerrero) y exdiputada local del mismo estado.

"Hoy no claudicaré ante esos escenarios, mi lucha es por un mejor México, el debate es político, no personal, la historia ya pasará facturas y dará la razón a la verdad. Los gritos son una expresión evidente de ira y agresión, el diputado @EmmanuelReyesC presidente de la comisión de salud, me increpó de manera grosera y denotativa, durante años he luchado contra la violencia de género y la discriminación por cuestiones de raza", tuiteó la diputada en su cuenta personal.

Este es el nivel de debate de #MORENA; la violencia política de género de @EmmanuelReyesC contra la Dip @faby_prd es inaceptable. ¡Basta de provocaciones!, debatamos con respeto y votemos la #LeyBartlett, ¡no pasará! #ReformaEléctrica. pic.twitter.com/rQ7TxZAEtn — Diputadas y Diputados Federales del PRD (@GPPRDmx) April 17, 2022

QUÉ HAY DE LA REFORMA ELÉCTRICA

La reforma eléctrica ha sido una iniciativa fuertemente criticada y cuestionada por empresarios y socios comerciales como Estados Unidos, que en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, mejorará la independencia de la industria del capital extranjero, mientras expertos aseguran que de aprobarse la reforma, la Comisión Federal de Electricidad se convertirá en un monopolio pues proponen darle el control con el 54 por ciento del mercado, mientras que el 46 por ciento del mercado sería para el sector privado.

Este 17 de abril se votará la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, para su aprobación se necesitan 334 votos. En redes sociales como Twitter esta iniciativa es tendencia bajo los tags de #ReformaEléctricaNo y #TraidoresALaPatria, entre otros.

