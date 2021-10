Esperando a José Ramón: la historia de un cuerpo que nunca llega

“Les mandé fotos, documentos, lo reconocí en una foto, incluso fui con un notario para que acreditara lo que yo decía, me pidieron 40 mil pesos de un día para otro, porque me dijeron que necesitaba pagar el traslado, yo soy de bajos recursos y con ayuda de familiares y gente de la comunidad los pude juntar, pero luego me dijeron que con esas pruebas no eran suficientes”, platicó la mujer.