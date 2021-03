Escuelas de León: entre polvo y penumbras a un año de la pandemia

Caminar por afuera de las escuelas de León significa ver grafitis en las instalaciones, paredes empolvadas, barandales sucios y aulas abandonadas. Ya pasó un año desde que las puertas de las escuelas públicas se cerraron a causa de la pandemia.

La Silla Rota hizo un recorrido por dos escuelas secundarias que prácticamente han quedado en penumbras.

En el caso de la Secundaria General No. 1, ubicada en el bulevar Vicente Valtierra, en la colonia La Candelaria las paredes ya están vandalizadas. Ya no hay estudiantes caminando con sus mochilas o puestos de frituras afuera de la escuela. Las rejas de las ventanas están sucias, y los cristales apenas y han sobrevivido. El edificio de tres pisos ahora pareciera una cárcel, está totalmente cerrado y no se escucha un solo sonido al pasar por ahí.

Margarita Palma, de 40 años, es una vecina de El Coecillo que va pasando por ahí. Reconoce que está la secundaria está abandonada. Dice que ya es necesario abrir las instituciones porque los niños aprenden "mejor" con las clases presenciales.

"Sinceramente sí (hace falta la apertura de escuelas) porque si de por si son de lento aprendizaje y para esta situación que estamos pasando, la verdad sí hace falta mucho el apoyo (...) no hay como los niños ingresar a sus clases y todo".

Sobre el bulevar Valtierra circulan autos y bicicletas, pero pocas personas en comparación con el escenario que se vivía con las clases presenciales.

TELESECUNDARIA NO. 8 LUCE EN LAS MISMAS CONDICIONES

En la colonia San Felipe de Jesús, sobre el bulevar Saturno está la Telesecundaria No. 8 otra escuela que luce en las mismas condiciones. El edificio naranja se ve vacío desde lejos. Al acercarse, las escaleras del patio principal están llenas de polvo, y cerca hay material de construcción abandonado.

En el portón de la secundaria está pegado el proceso de inscripción del Ciclo Escolar 2021-2022, y una lista de alumnos.

El ir y venir de estudiantes ya no es común. Y es que justo a un costado de esta secundaria hay otra escuela primaria, que también luce "sola".

Los comerciantes han tenido que acoplarse a una menor clientela, como uno señor que vende frutas en la esquina de ambas escuelas o una paletería que se ubica cerca.

LA IBERO ARRANCA CON REGRESO HÍBRIDO; LA UG TAMBIÉN SE PREPARA

Este lunes la universidad Iberoamericana de León arrancó con clases híbridas, combinando las clases presenciales y en línea. Aunque solo el 5% de la comunidad estudiantil podrá regresar a las aulas, es decir, un máximo de 112 alumnos. Solo aperturaron los talleres y laboratorios, y señalaron que asistir depende de cada alumno, no es obligatorio.

Las carreras que tienen talleres son Arquitectura y Diseño de Producto. Las que tienen laboratorios son Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica y Mecatrónica.

Bajo el mismo escenario se prepara la Universidad de Guanajuato, que hace unos días aplicó una encuesta a los alumnos para preguntar sobre la disposición al eventual regreso a clases. El rector Luis Felipe Guerrero Agripino señaló que este retorno podría ser "pronto", aunque no se dio una fecha tentativa.

PREPARAN PRUEBA PILOTO PARA REGRESO A CLASES

La Secretaría de Salud del Estado en conjunto con la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) preparan una prueba piloto para un posible regreso a clases de universidades privadas y públicas en la entidad.

"Estas primeras actividades serán limitadas a un número reducido de estudiantes, profesores y colaboradores, y serán parte de un plan de regreso voluntario de la comunidad educativa del nivel", informó la SEG.

Te puede interesar Aplicarán prueba piloto para regreso a clases en Guanajuato

Las instituciones participantes son la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana de León y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus León.

Hay que recordar que en el Tercer Informe de Resultados, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez señaló que "urge" el regreso a clases, y que se comprometería con los padres de familia. Justificando que los niños y estudiantes necesitan socializar.

"NO SE PUEDE REGRESAR A CLASES SI HAY HOSPITALES LLENOS"

El infectólogo Alejandro Macías señaló en un video publicado en sus redes sociales, que el regreso a clases debe ser cuando haya una aplicación masiva de vacunas. Detalló que este retorno podría ser peligroso cuando los hospitales están "atiborrados" de enfermos de covid.

"Se podrá regresar, cuando en México estemos vacunando no a uno, dos o tres millones de personas, sino cuando ya escuchemos que estemos vacunando a decenas de millones de personas, muy probable será ese momento cuando ya podamos volver...", comentó el Dr. Macías.

La primera dosis será la más importante para que la población tenga "cierta inmunidad", dijo el infectólogo.

Hasta este 23 de marzo Guanajuato se mantiene en semáforo amarillo con alerta. En el portal de Salud del Estado se contabilizan 126 mil 927 casos confirmados y 10 mil 350 muertes por covid. Van 27 municipios que reciben la vacuna contra el virus.

León es uno de los municipios que próximamente recibirá el antídoto, el alcalde Héctor López Santillana dijo hoy en un evento público que será para la Semana de Pascua cuando llegue el 75% de las vacunas a la ciudad; anticipó que serán 40 los centros de vacunación. Irapuato es otra de las ciudades contempladas en el siguiente lote de dosis que repartirá el Gobierno Federal.