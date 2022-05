Escasea el diésel en algunas gasolineras de León: Diego Sinhue

No hay desabasto de gasolina, sólo escasez de diésel en algunas gasolineras de León. (Foto: Especial)

León.- El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aclaró que no existe desabasto de gasolina, pero si escasez de diésel en algunas gasolineras.

Lo anterior comentó luego de que se ha dado a conocer que en varias ciudades de la República, tanto del norte, como centro y sur del país, existe desabasto de combustible en algunas gasolineras, sin que la autoridad federal haya aclarado lo sucedido.

"Sí me ha preguntado mucha gente, pero no tenemos un desabasto generalizado de diésel, hemos tenido el reporte de que en algunas gasolineras existe escasez de diésel, pero no de gasolina, el 99 por ciento de los vehículos de los ciudadanos usan

gasolina, el diésel lo usa el transporte público y otro tipo de vehículos, no hay desabasto de gasolina en Guanajuato, los reportes es sobre el desabasto de diésel en algunas gasolineras, pero insisto no es generalizado, es mínimo", explicó el mandatario.

En el norte de la ciudad, en los últimos días, los gasolineros reportan que no cuentan con diésel debido a que Pemex está surtiendo a cuentagotas dicho combustible desde hace más de dos semanas.

Incluso en las gasolineras de Lagos de Moreno, San Juan y los Altos de Jalisco reportan el mismo problema, lo que ha obligado a comerciantes y campesinos de aquellas ciudades a venir a León en búsqueda del combustible para sus camionetas y tractores para laborar en el campo, lo que ha ocasionado que se queden sin el combustible rápidamente.

No obstante en el sur de la ciudad y en la mayoría de las avenidas y bulevares se reporta venta normal del diésel.

EL PROBLEMA DE LAS LADRILLERAS

Por otra parte, Diego Sinhue declaró que ya se tiene lista la reconversión en tecnología de las ladrilleras de León.

Explicó que el problema de las ladrilleras en León y Abasolo está próximo a resolverse y puso como ejemplo el apoyo que se dio en Salamanca, donde se tiene el primer parque para reubicar las ladrilleras, por lo que aseguró que el proyecto se copiará en ambas ciudades por la emergencia ambiental.

Asimismo, señaló que en las próximas semanas se darán a conocer los avances en las tres ciudades por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado.

"Vamos avanzando, es mucho trabajo social y técnico, en Salamanca se tiene el primer parque y ha funcionado muy bien, ese será el modelo, en prioridades León y Abasolo tienen la urgencia y la emergencia, yo espero que en las próximas semanas se informen los pasos a seguir, tenemos que hacer un cambio con las familias, no sólo es poner el dinero, sino de llevar un proceso de concientización y convencimiento, por eso también interviene Desarrollo Social", concluyó.

