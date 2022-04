Escasa votación en León; acuden adultos mayores

León.- La gente que acudió este domingo a votar por la consulta de Revocación de Mandato fue escasa y en su mayoría fueron adultos mayores, algunos de los cuales entrevistados al azar manifestaron, también en mayoría, que votaron para que Andrés Manuel López Obrador "Siga en la Presidencia de la República", por los apoyos que reciben en este gobierno, comparados con los anteriores que "nos fregaban nada más", según indicó una señora después de votar.

Al menos esto fue lo que ocurrió en la casilla 1285, Básicas Contiguas 2, 3 y 4, del distrito electoral 03, instalada en la Escuela General 19 Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en la esquina de Manuel Branda y San Francisco de Asís de la colonia Valle de Señora.

En un lapso de una hora, de 10 a 11 de la mañana, vimos pasar a la casilla de votación a no más de un centenar de personas, ya que no se notaron las filas de una votación "normal", pues en menos de 5 minutos los electores entraban y salían del lugar.

Cabe hacer notar que, de los pocos votantes, en su gran mayoría eran adultos mayores, que solos, con sus esposas o acompañados de algún hijo entraban y salían de la casilla satisfechos por haber votado.

Entrevistamos a varias de las personas cuando salían de la casilla y aunque la pregunta que se les hizo no fue por quién votó, sino por qué fue a votar, las respuestas fueron dirigidas hacia los apoyos que este gobierno da "a niños, jóvenes y adultos mayores" que no se daba en anteriores gobiernos federales.

La señora María, de 62 años de edad, expresó: "Este gobierno ha hecho más que los demás, ha dado becas y muchos apoyos que hemos recibido, cuando los de antes nos fregaban nada más".

Cabe hacer notar que, cuando realizábamos las entrevistas pasó por la calle un adulto mayor en bicicleta y frente a la casilla alzó la voz para decir: "¡Puros viejitos!".

Doña Bertha, de unos 60 años de edad, comentó: "Vine a votar para que haya más solvencia en México, el Presidente está haciendo lo correcto y deseo que continúe, yo no recibo nada pero me parece bien que se den los apoyos que antes no se daban".

Don Roberto, también adulto mayor, antes de dar su punto de vista se mostró molesto porque, como tiene dos domicilios en León, uno de ellos en Valle de Señora, donde no le permitieron votar porque no había casilla especial en ese lugar, según le habían informado lo contrario, por lo que culpó de esta confusión "al gobierno conservador que tenemos en Guanajuato".

Así transcurrió una hora en dicha casilla, donde hubo pocos votantes, en su mayoría adultos mayores, quienes, casi en su totalidad, acudieron para respaldar a López Obrador.

