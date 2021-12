'Es una lucha que hago por mí y por muchas más': Regina, víctima de Jorge Romero

Irapuato, Guanajuato.- "Tengo miedo, aunque sé que mis amigos son reales y me apoyan y me creen, y la mayoría me cuidan, sí hay un miedo de por medio y es muy difícil porque desconfías hasta de tu propia sombra", esas son las primeras palabras de Regina Tomé, quien acusó al ex diputado Jorge Romero de violación y que ahora se enfrenta a un nuevo capítulo emocional que va sanando, en sus propias palabras, pero que no deja de ser difícil frente a las acusaciones y señalamientos de personas que no le creyeron.

EL CASO

En agosto pasado, Regina Tomé, originaria de Irapuato y estudiante de Derecho, denunció a Jorge Romero por abusar sexualmente de ella en un evento en el que el funcionario celebraba su triunfo como diputado federal.

En la carpeta de investigación 67275/2021 que cita El Sol de Irapuato, Jorge Romero se habría ofrecido a llevar a su casa a Regina y en el camino habría abusado sexualmente de ella. Además del ex diputado otro hombre identificado como el chofer aparece en la denuncia, es señalado como su cómplice por haber vigilado al inculpado mientras cometía el delito.

La acusación se volvió mediática y el dirigente del PAN en Guanajuato Román Cifuentes, señaló que el diputado no rendiría protesta en el Congreso y que en su lugar lo haría su suplente, mientras el caso se resolvía en manos de la Fiscalía del Estado de Guanajuato.

El 1 de septiembre Jorge Romero fue vinculado a proceso por el delito de violación espuria, y se quedó en la cárcel, informó la Fiscalía del Estado de Guanajuato (FGE).

Dos meses después, el 26 de noviembre, el diputado fue dejado en libertad y circuló en medios que enfrentaría el proceso en libertad luego de la apelación de la Fiscalía General del Estado para que el delito se reclasificara como abuso sexual y no como violación espuria.

Regina Tomé relata que se sintió desprotegida luego de haber denunciado a su presunto violador y enfrentarse a la reclasificación del delito de la FGE, después de que un magistrado confirmara el delito como violación, y luego de dar su testimonio en medios de comunicación nacionales.

"Me sentí muy decepcionada y muy triste porque la institución que se supone que velaría por mí, que me protegería, que lucharía por mis derechos, que un delito así no quede impune, pues pareciera que lo defienden a él", dijo Tomé.

Por unos días Regina dejó de salir a las calles de Irapuato, evitaba que la vieran por temor al sentimiento de culpa, dice que su nombre ya se rumoraba en la pequeña ciudad, pero asegura que nunca mintió en su declaración. A pesar de la adversidad dio la cara a su realidad.

"En un principio evitaba salir a cualquier lugar, a restaurantes, al super, a la tiendita. No me daba vergüenza porque sé que no estoy mintiendo, porque no tengo la necesidad pero como que no quería que la gente me viera porque aunque mi nombre aún no era público pues estaba en boca de todos. La ciudad donde yo vivo, Irapuato, es muy pequeña todos se conocen, entonces en un principio sí evitaba salir a ciertos lugares, pero conforme fue pasando todo y fue agarrando un poco más de fuerzas me puse un chip y dije: no porque me haya pasado esto tengo que dejar de hacer mi vida, tengo que dejar de ser yo, tengo que dejar de salir y ni a mí ni a nadie que le suceda esto significa que tengo que estar todo el día en mi cama, deprimida, llorando, yo creo que es un factor que justamente depende del apoyo con el que cuentas".

Aunque ahora desconfía hasta de su propia sombra, como dice, Regina siempre tuvo el apoyo de su familia y amigos. Con una terapia psicológica que continúa, ha intentado sanar la herida emocional que le dejó la agresión.

"He tenido mucho apoyo de muchas personas y eso me ha ayudado mucho a salir adelante y también la terapia psicológica que estuve tomando (...) me ha ayudado mucho a quitarme ese sentimiento de culpa o por qué sufrí este tipo de agresiones".

La víctima no dejar de estar alerta a cualquier lugar a donde va. Cuenta que su vida cambió y ahora siempre sale acompañada.

"He tratado de tranquilizarme un poco y llevar mi vida lo más normal posible. Me cuido, nunca salgo sola, siempre ando acompañada de mi mamá, amigos, o de mi papá, pero pues sí son algunos cuidados extras que antes no tenía".

Aconseja a las mujeres estar atentas con cualquier persona aunque crean conocer.

"Sí es cierto que empiezas a desconfiar de la gente, por más que conozcas a la persona o creas que conoces a alguien debemos tener cuidado porque no sabemos qué se esconde detrás, las intenciones que tienen".

SU LUCHA Y LA DE MUCHAS MUJERES QUE YA NO ESTÁN

Desde la sororidad, un término que ha tomado fuerza para describir la fraternidad entre las mujeres, Regina destaca que su motivación más grande será lograr justicia y hablar por aquellas víctimas que ya no están o por las que viven con miedo a denunciar a sus agresores.

"Al final quiero verle el sentido positivo (...) es una lucha que hago por mí y por muchas más que a lo mejor ya no están y no pudieron hablar o por las que todavía están y por algo no quieren o no pueden hablar. Es como un compromiso o una responsabilidad que yo siento, de que debo luchar por la justicia".

El Derecho le ha abierto la posibilidad de defenderse. Regina ha sido estudiante de su propio caso. Llena de valor a otras mujeres que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia, y asegura que se defenderá hasta el final. Se suma a cualquier mujer que necesite apoyo para enfrentar una situación similar a la de ella.

"He sido como estudiante en mi propio caso, he abogado en mi propio caso. Y no me queda más que invitar a todas las mujeres y niñas que han sufrido este tipo de agresiones que no tengan miedo, y que si necesitan alguien con quién hablar, desahogarse o alguien a quién consultar yo estoy dispuesta a platicar. Yo no me voy a cansar ni voy a tirar la toalla, a mí no me gustaría que esta persona quede libre o que se le condene por un delito que no cometió y que se le está queriendo juzgar por abuso y que fue violación espuria, eso fue lo que realmente sucedió".

Cuenta que la asesora jurídica que le asignaron en el Centro de Justicia para la Mujer solamente la acompañó en dos diligencias. Puntualiza que esta denuncia no es un tema politizado, que no importa a qué partido político pertenezca el o los agresores, sino las influencias que utilizan para librar la justicia, detalla.

"Es increíble que en nuestro país estén pasando este tipo de cosas solamente porque hay personas que como tienen un cargo público o antecedentes de políticos en sus familias puedan acceder a este tipo de cosas para quedar libres de delitos que han cometido, y se ve en muchos lados, no es una cuestión de partido, no es que sea del PAN, ni del PRI o de Morena, es el hecho de que una persona que representaría a la comunidad de Irapuato y Silao pues esté haciendo este tipo de cosas. Aparte no soy la única, hay más víctimas, y probablemente seamos más de dos, pero por alguna razón no han podido o no han querido hablar".

Regina Tomé da este testimonio horas después de que el pasado 14 de diciembre la defensa de Jorge Romero informara que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque al ex diputado se le debe garantizar "su derecho de presunción de inocencia" y aclararán que el acusado no solicitó "de manera personal ni a través de su partido tomar protesta en la Cámara de Diputados Federales".

A este comunicado, María José, otra víctima que también denunció a Jorge Romero por violación, "corrigió" en letras rojas algunos detalles del comunicado, mismos que compartió en sus redes Regina: "¿A Jorge le ofende que le digan violador? entonces no hubiera violado". En la oración "garantizar su derecho", en el comunicado, agregaron "¿Jorge vio por los derechos humanos de sus víctimas?" Y en la parte donde se lee "de manera irresponsable han hecho señalamientos sin fundamento" ella responde "es más irresponsable callar".

IO/CM