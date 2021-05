Es una falta de respeto que insulte la profesión que practicó: Sergio a Ricardo

León, Gto.- El candidato del Partido Verde por la alcaldía de León, Sergio Contreras respondió al "insulto" que recibió del contrincante de Morena, Ricardo Sheffield Padilla. Las palabras de Sheffield fueron enviadas al ecologista, luego de que este invitara a la candidata panista y al candidato morenista a un debate sobre seguridad, a lo que Sheffield dijo: "no debato con payasos".

El que yo pida debatir con dos partidos sobre seguridad, esto le genera insultos a Morena, me parece incomprensible, también una falta de respeto de una persona que fue Payaso y que insulte de esta profesión que él ejerció, me parece desafortunado, respondió el aspirante del Verde al comentario de Sheffield.

@SheffieldGto entiendo tu nerviosismo, siempre supe de tu poca educación, gracias por demostrar lo que eres, un hombre sin modales para estar en la política.



"Si votas verde, pierde Morena y se enoja Sheffield". https://t.co/Z8RfO5PpPZ — Sergio Contreras G. (@SContrerasMX) May 21, 2021

Sergio Contreras apuntó que el candidato de Morena, "no tiene el nivel para ser el alcalde de nada ni de nadie".

"Muy grave el que insulte y que no quiera sumar a alguien al debate, y sobretodo a alguien que sí puede señalar las deficiencias que se han dado tanto por los gobiernos del PAN y por los gobiernos de Morena; porque la política ante todo es un ejercicio de formas y desgraciadamente él no las tiene. Con ese lenguaje arrabalero, no se puede dedicar uno a la política", señaló Sergio Contreras.

Menos insultos y más propuestas, envió Sergio a su contrincante.

"No está el candidato de Morena a la altura de nadie y debe ser muy duro que, terminó repudiado por el PAN, que no lo quieran en la ciudad y que en las encuestas tampoco lo quieran.

La respuesta desafortunada de Sheffield responde al nerviosismo por la caída de Morena, señaló Sergio, además, apuntó que el Verde esta muy cerca de arrebatarle el segundo lugar, motivo por que el que reaccionó Sheffield y su equipo, en redes sociales.

Sergio, creo que el nervioso eres tú: llevas miles de pesos gastados en #FakeNews contra mí y contra @JPablo_Delgado que ya te rebasó.



Yo la crítica la hago de frente, no me escondo detrás del PAN. https://t.co/XQqtr6gnfJ — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) May 21, 2021

¿SHEFFIELD FUE PAYASO?

En su juventud e inicios en la vida pública, Ricardo Sheffield Padilla, condujo el programa de televisión "Matiné Sabatino del 10" junto a "Cascarita" un payaso que daba show todos los sábados a las diez de la mañana en el canal 10 local.

Fotografía de "Pipo" y "Piolín" propiedad de Foto Ruiz.

Como conductor de un programa de chascarrillo para niños, Sheffield tuvo que leer cartas que enviaban los niños, promocionar productos y servicios de patrocinadores, enviar a comerciales y a veces narrar los partidos del Fútbolito Pepsi, todo en televisión abierta. En el mismo programa pero diferente época los Payasos "Pipo" y "Piolín" fueron estelares en el mismo programa.

