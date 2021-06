"Es una cobarde difamación hacia mi persona": Zamarripa sobre Sheffield

"Lo que puedo decir al respecto es que a raíz de esa declaración que por supuesto me agravia (...) desde luego que he tomado acciones legales en contra de esta persona, que ya en los Tribunales respectivos se dimitirá, no en los medios de comunicación como lamentablemente esa persona a veces ha querido llevar sus casos, que reitero me ha agraviado de sobremanera, sobre todo en la parte personal", dijo Carlos Zamarripa.