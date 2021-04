"Es una burla": ilustradores guanajuatenses a favor de la anticonvocatoria

"No está nada cool. Lamentablemente hay ciertos trabajos que no se consideran como tal como es el de ilustrador o dibujante y pasan estas cosas que indignan a muchos. No hay duda de que hay muchos que lo haríamos gratis o sólo por el reconocimiento, pero aceptar participar en convocatorias así solo fomenta a que se le tome menos en serio al dibujante / ilustrador, pues justo lo que más recuerda uno de los libros de la escuela son los dibujitos. Hay que tener en cuenta lo que lleva crear personajes, hacer ilustraciones, decidir qué dibujar y qué no, hay mucho estudio y trabajo detrás que no se puede ignorar".