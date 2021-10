Es un “reto” entrar a Guanajuato en 2021: Citlalli Hernández

La senadora Citlalli Hernández Mora, aspirante a la secretaria general de Morena sabe que para el partido es un “reto” entrar a Guanajuato, pues significaría llegar a un estado en el que por años ha gobernado Acción Nacional, aun así dijo que buscarán “estrategias específicas” para ganar elecciones en el 2021. Así fue su discurso en su visita a León.

“En el caso de Guanajuato, por ejemplo, Morena es la segunda fuerza política, tenemos el reto de convencer a más personas sobre nuestro proyecto político… es parte de los estados en los que estaremos dando la batalla… Para nadie es un secreto que Guanajuato como Querétaro son bastiones panistas, son retos específicos del partido, habrá que dar un ruta estratégica muy particular”.

A la izquierda de Citlalli Hernández la senadora Antares Vázquez, a la derecha la diputada por Morena en Guanajuato Magdalena Rosales

Al preguntarle en qué consiste este reto, Citlalli Hernández señaló “necesitamos a los mejores candidatos”, es así como Morena se ve rumbo al 2021. La aspirante a secretaria general –que hasta ahora lleva preferencia en las encuestas- afirmó que “la disyuntiva de Morena hoy no es cómo ganar, vamos a ganar la mayoría”. Para eso necesitarán a las y los mejores candidatos, dijo.

“Rumbo al 2021 la principal responsabilidad es que todas las militancias se sientan incluidas, que no existan procesos de definición de candidaturas por dedazo o por intereses de grupo… necesitamos encuesta abierta, transparente, incluyente… necesitamos tener a las y los mejores candidatos en 2021, porque la disyuntiva de Morena hoy no es cómo ganar, vamos a ganar la mayoría de elección popular”.

El evento se dio en el Salón Yompi, en la colonia Candelaria,en León

Citlalli Hernández se presentó en un salón de fiestas de León. Un espacio amplio en el que había menos de 100 personas, entre militantes y la prensa. En la entrada había una carpa grande con su foto.

Llegó acompañada de la senadora Antares Vázquez, quien dijo que “Guanajuato ya no es panista como dicen”. También estuvo presente la diputada por Morena en Guanajuato Magdalena Rosales.

Sobre el mismo eje, le preguntaron a Citalli su opinión sobre los recortes que ha hecho el Gobierno Federal al estado, por ejemplo al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). En ese momento la senadora Antares interrumpió y dijo ese es el trabajo que les toca a los diputados.

“El tema es que se genera una desinformación, se manda el Paquete Económico que corresponde a los diputados federales discutirlo no a nosotros, los diputados son los que hacen los ajustes finales. Nunca queda el Paquete económico como se envía, siempre se modifica”.

Senadora Antares Vázquez

Luego defendió que el Gobierno Federal sí ha invertido en Seguridad Pública a pesar de la eliminación del Fortaseg para León, enalteció a la Guardia Nacional. Dijo que para el presidente López Obrador hay otros programas prioritarios.

QUEREMOS FORTALECER UN PARTIDO QUE HA PERDIDO DOS AÑOS EN EL CONFLICTO INTERNO

Citlalli Hernández ha dejado claro en varias ocasiones que uno de sus objetivos es cerrar filas en Morena, luego de los pleitos internos que se han dado entre sus militantes. Como ejemplo, la pelea por la presidencia del partido en Guanajuato que protagonizan Ernesto Prieto y Alma Alcaraz.

Al preguntarlo como es que piensa lograr esta unión en el estado, dijo que una de las claves es no admitir a “gente con mala trayectoria, personas que sean traidoras al primer momento, que roben o traicionen al pueblo de México”.

“La exigencia de la militancia es muy clara, no queremos gente ligada al viejo régimen, no queremos gente con mala trayectoria, no queremos personas que sean traidoras al primer momento… No queremos personas que mientan, roben o traicionen al pueblo de México. Y esta es la definición de candidaturas en un partido que además ha perdido dos años en el conflicto interno en vez de fortalecer la construcción de nuevos cuadros”.

Dijo que todos de “dientes para afuera” dicen querer “mucho” a la Cuarta Transofrmación y de “respaldar” a López Obrador, ante esto hizo el llamado para armar una ruta y cerrar filas en el partido.

Arreglar las diferencias al interior de Morena, parece ser uno de los trabajos más importantes con los que tendrá que lidiar Citlalli Hernández en caso de ser la secretaria general del partido.

CON APLAUSOS CELEBRARON QUE LA SCJN CONSIDERE CONSTITUCIONAL LA CONSULTA SOBRE JUICIO A EXPRESIDENTES

Desde León, los militantes dedicaron unos segundos para aplaudir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara constitucional la consulta popular que se hizo sobre si se debe enjuiciar a 5 expresidentes de México. Pues hoy con 6 votos a favor y 5 en contra se declaró constitucional esta consulta, en la que preguntaron a la gente:

"¿Esta´s de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigacio´n sobre presuntos actos ili´citos que hayan causado afectaciones o dan~os graves al pai´s realizados por los ex presidentes de Me´xico y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.

Comenté con la militancia de #Guanajuato que en morena hay 2 visiones:



? Los que quieren administrar el cambio, negociar candidaturas y convertirnos en un partido más.



Los expresidentes involucrados van desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

Así fue la visita de Citlalli Hernández en León, en la que las preguntas sobre lo difícil que sería entrar a Guanajuato llovieron.