Es un mito "el día más triste del año"

La ciudad vivió estos últimos meses diversos eventos que la llenaron de alegría. En resumen, el equipo de León ganó la Liga Guardianes, la ciudad se vistió de blanco y los aguinaldos permitieron dar y recibir regalos, pero el COVID-19 siguió presente. En los primeros días del año, el virus también aterrizó más fuerte que nunca a los leoneses en el regreso a la realidad.

El tercer lunes de enero se le conoce mundialmente como “blue Monday”, o en español, “lunes triste”. Después de estar en un pico euforia, todas las personas deben regresar a sus trabajos y escuelas, a la “normalidad”.

Qué es el blue Monday

Al mediados del primer mes del año comienzan a aparecer las consecuencias de todos los gastos excesivos que se hicieron en las fiestas decembrinas y en el día de reyes. Las personas regresan de unas largas y relajadas vacaciones a arduos días de trabajo y la desmotivación por no lograr cumplir sus promesas de año nuevo se hacen presentes.

Con la aparición del virus, la vida de los leoneses se ha visto afectada de muchas maneras. La salud física de los ciudadanos se puso en riesgo, las crisis económicas aparecieron y la salud mental se ha ido deteriorando.

Lo que dice el IMSS

Sobre lo que muchos llaman “el día más triste del año”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explica que no existe y no hay investigación científica que sustente esta teoría. El Instituto informó que la tristeza no aparece solo una vez al año y por eso es de suma importancia atenderla, especialmente hoy que el virus COVID-19 ha puesto en riesgo la salud mental de la población.

José Luis, de 33 años menciona que los primeros días del año son un poco pesados para el en la cuestión emocional, pues si familia está lejos y tiene que separase de ellos después de las vacaciones.

“Mi familia vive en otro estado y cuando me tengo que regresar por el trabajo los extraño mucho”, lamentó José Luis.

El IMSS también emitió algunas recomendaciones para combatir estas olas de tristeza que llegan en estas fechas. Comunicar las emociones; pasar tiempo de calidad con la familia como cocinar, juegos de mesa o hacer ejercicio; tomar sol 15 minutos al día y comer chocolate son algunas actividades que pueden ayudar a las personas a evitar la aparición de la tristeza.

Andrea, madre de familia explica que ellos están atravesados una crisis económica muy fuerte y desde hace meses se ha sentido victima de la preocupación y la tristeza, no solo hoy.

“Sí me siento un poco mal, pero trato de mantenerme positiva estos primeros días del año porque creo que son los más importantes para comenzar bien el 2021”, expreso Andrea.