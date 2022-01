Es un hecho: Aumentarán un 28% al sueldo del Ayuntamiento de Celaya

Celaya-. No habrá marcha atrás en el incremento al sueldo del 28 por ciento a los integrantes del Ayuntamiento en Celaya, debido a que los cinco regidores del PAN, dos de MORENA y la del PRI no quisieron revocar su decisión de aprobar el ajuste salarial bajo diferentes argumentos, reconoció este jueves el presidente municipal Javier Mendoza tras una reunión que sostuvo la tarde del miércoles con los ocho ediles.

"Ayer (miércoles) tuve la oportunidad de reunirme con los miembros del Ayuntamiento, los 8 que en su momento votaron por la propuesta del incremento salarial, estuvimos platicando y la decisión de ellos es mantenerse firme en el tema del aumento. Es muy respetable, vivimos en una democracia y para un servidor después de lo platicado ayer es caso cerrado y debemos respetar su decisión".

"Es parte de mi equipo pero cada quien tiene sus propias libertades, es lo que tenemos cada uno de los seres humanos. Vivimos en un estado de derecho en donde la democracia hay que practicarla todos los días y no nos espantemos por eso. Es el caso para los ocho regidores, es la decisión que tomaron y no habrá marcha atrás".

El lunes 20 de diciembre los ocho regidores del Cabildo respaldaron al propuesta del regidor de MORENA; José Agustín Gaspar Aguado, de realizar un incremento al sueldo de los integrantes del Ayuntamiento en el orden del 28 por ciento, bajo el argumento de que "en 9 años no ha habido ajustes".

Quienes votaron a favor fueron los dos regidores de MORENA, José Agustín Gaspar Aguado y Catalina Puga; cinco del PAN, Michel Ángel Martínez Orlanzzini, María Cristina Villalobos, Isabel Herrejón Aguado, Carmen Raquel Trejo Granados y el síndico Carlos Ruíz León. Por el PRI lo hizo la regidora Claudia Salazar Hurtado.

Sobre los argumentos que presentaron para no cambiar el sentido de su voto por el incremento del 28 por ciento a su salario, el presidente municipal dijo que fueron varias, cada quien dijo su punto de vista y reiteró que respeta cada una de ellas.

"Cada uno tiene su propia opinión, es un caso cerrado para un servidor y muy respetable. Hay que entenderlo y no hay por qué presionarlos. En las diferencias podemos fortalecernos como grupo edilicio del Ayuntamiento y podemos tener muchas diferencias pero tenemos muchas más coincidencias".

En relación a algún señalamiento por parte de la dirigencia estatal del PAN para hacer recapacitar a los regidores de este partido político, dijo que no ha tenido comunicación con nadie en ese sentido.

"Yo respeto la institucionalidad de cada uno de ellos, las recomendaciones que tome cada partido y hasta ahí. No he platicado con la dirigencia, ni me han buscado ni los he buscado porque tengo que ser muy respetuoso de la decisión del Ayuntamiento, somos 15 ediles y ocho de ellos votaron y hay que respetarlo".

Descartó además que el hecho que dos de las regidoras del PAN hayan llegado al cargo por recomendación suya al momento de formar la planilla de campaña, signifique una ruptura o alejamiento interno en la fracción blanquiazul, aunque espera que "la ciudadanía lo entienda".

"Espero que no sea así (una ruptura de la fracción del PAN), este es un proyecto por y para Celaya. Espero que la ciudadanía entienda y respete también. Creo que con trabajo vamos a demostrar que estamos como partido político, comprometidos, unidos como Ayuntamiento y en la mejor disposición de chambear. Ellos trabajan 12, 14 ó 15 ho15 ediles ras y si se requieren más lo vamos a hacer. Vamos a demostrar con hechos que estamos comprometidos con Celaya".

